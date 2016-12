Ion Voicu este noul salvator şef al vieţilor pe mare

Ion Voicu este noul salvator șef al vieților pe mare

Ministrul Transporturilor l-a numit pe ofițerul maritim portuar Ion Voicu la cârma Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM. Noul director general îi succede în funcție lui Dorel Onaca, care a fost promovat să o consilieze pe Elena Udrea, ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului. 20 dintre cei 38 de ani de viață ai proaspătului director general sunt legați de ARSVOM (fostul Grup de Intervenții și Salvare Navală). Ion Voicu și-a început cariera în calitate de marinar la GISN și a urcat treptele ierarhiei, ajungând ofițer, șef de serviciu și, acum, director general. A absolvit Liceul Industrial de Marină, din Constanța, Academia de Poliție, din București, este masterand al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” și are la activ mai multe cursuri SAR. „Am o experiență îndelungată în acest domeniu. Am participat la toate acțiunile de salvare pe mare din acești 20 de ani, inclusiv în celebrul caz Mesta” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Ion Voicu. Pentru intervențiile la evenimentele din porturi și de pe mare, agenția condusă de noul director general are la dispoziție 128 de oameni, dintre care 18 sunt lucrători TESA, și o flotilă de 12 nave și ambarcațiuni: remorcherul „Hercules“ de 12.000 CP, 2 nave SAR, 3 șalupe rapide pentru salvare de vieți omenești și lansări de baraje antipoluante, 5 șalupe și nava „Albatros”.