Investitorii străini preferă segmentul auto şi IT-ul

Investitorii străini preferă segmentul auto și IT-ul

Până la finele acestui an, investițiile străine directe ar putea urca până la 7 miliarde euro, cu 50% mai mult față de primul semestru. Potrivit informațiilor Agenției Române pentru Investiții Străine (ARIS), rezultatele sunt similare cu cele din 2006, dacă nu se ia în calcul privatizarea Băncii Comerciale Române (BCR), care a însemnat o investiție străine de 2,2 miliarde euro. Din totalul investițiilor înregistrate în primul semestru, peste 50% reprezintă profit reinvestit și participații de capital. „În acest an, România poate depăși Polonia, dacă se aprobă legea investițiilor și se realizează mai multe parcuri industriale. În prezent, avem în derulare 73 de proiecte «greenfield», în valoare de peste 3 miliarde euro, care vor crea peste 3.000 de locuri de muncă. Problema este că nu reușim să aducem mai multe investiții în zonele de sud și est ale țării. Partea de vest și centrul sunt suprasaturate și nu se mai găsește forță de muncă profesionistă”, spun reprezentanții ARIS. Principalele direcții ale investitorilor străini sunt, în 2007, industria auto și a componentelor auto, telecomunicațiile și tehnologia informației, energia eoliană și segmentul materialelor de construcții.Până la finele acestui an, investițiile străine directe ar putea urca până la 7 miliarde euro, cu 50% mai mult față de primul semestru. Potrivit informațiilor Agenției Române pentru Investiții Străine (ARIS), rezultatele sunt similare cu cele din 2006, dacă nu se ia în calcul privatizarea Băncii Comerciale Române (BCR), care a însemnat o investiție străine de 2,2 miliarde euro. Din totalul investițiilor înregistrate în primul semestru, peste 50% reprezintă profit reinvestit și participații de capital. „În acest an, România poate depăși Polonia, dacă se aprobă legea investițiilor și se realizează mai multe parcuri industriale. În prezent, avem în derulare 73 de proiecte «greenfield», în valoare de peste 3 miliarde euro, care vor crea peste 3.000 de locuri de muncă. Problema este că nu reușim să aducem mai multe investiții în zonele de sud și est ale țării. Partea de vest și centrul sunt suprasaturate și nu se mai găsește forță de muncă profesionistă”, spun reprezentanții ARIS. Principalele direcții ale investitorilor străini sunt, în 2007, industria auto și a componentelor auto, telecomunicațiile și tehnologia informației, energia eoliană și segmentul materialelor de construcții.