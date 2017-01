Investitorii din Venus acuză autorităţile de sabotarea turismului din sudul litoralului

Investitorii din Venus acuză autoritățile de sabotarea turismului din sudul litoralului

Reprezentanții Asociației Investitorilor din Turism din Stațiunea Venus au acuzat sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă, autoritățile locale și centrale de sabotarea activităților turistice și a investitorilor din sudul litoralului românesc. Potrivit declarațiilor făcute de către Lucian Iftimie, președintele asociației, sabotarea se face prin refuzulde a derula programe de dezvoltare și de a sprijini inițiativele investitorilor locali. „Avem până în prezent peste 700 de adrese trimise autorităților locale și centrale care ar putea să ne sprijine în inițiativele noastre și peste 2.000 de fotografii cu lucruri bune și rele de pe litoral, dar la nici una nu am primit nici un răspuns. Asociația a promovat în toate sferele de decizie nu mai puțin de 21 de proiecte pentru salvarea turismului românesc, dar la fel, nu am primit răspuns”, a precizat președintele. Printre cele 21 de proiecte, conform lui Lucian Iftimie, se regăsesc planuri pentru reorganizarea Hergheliei Mangalia, pentru construirea de diverse puncte de atracție a turiștilor sau pentru dezvoltarea de puncte de agrement pentru petrecerea timpului liber. „Încercăm să găsim oportunități de a dezvolta această stațiune. Am vrut să dezvoltăm un parteneriat cu Herghelia Mangalia, dar am fost efectiv sabotați. Conform proiectului nostru, Romsilva ne punea la dispoziție, în baza parteneriatului, herghelia și terenul astfel încât să inițiem din nou trapul și galopul, să construim o scenă pe care să se desfășoare diverse spectacole, iar pe cele 15 hectare de teren să construim un parc de distracții acvatic și o pistă de raliu. O altă inițiativă a noastră avea în vedere construirea unui heliport, pe un teren pe care noi îl puneam la dispoziție, dar la fel, din diverse motive nu am reușit să îl punem în practică”, a precizat președintele. O altă inițiativă are în vedere crearea unei rețele de puncte de informare pe autostradă, unde fiecare operator din turismul de pe litoral să pună la dispoziția turiștilor informații cu privire la locație, prețuri sau serviciile oferite. Plaje fără salvamari Tot în cadrul întâlnirii, reprezentanții investitorilor au atras atenția și asupra problemei securității pe plajă, ei afirmând că sudul litoralului nu mai este sigur din cauza faptului că nu mai pot susține financiar serviciile de salvamar și de prim ajutor. La acest aspect a făcut referire președintele Fundației „Callatis”, George Lipoveanu, care a declarat că „potrivit legislației în vigoare, sursele de finanțare pentru asigurarea serviciilor de salvamar și prim ajutor sunt asigurate de la bugetul de stat. Pentru plajele de pe sudul litoralului avem nevoie de 117 salvamari, care trebuie pregătiți, instruiți sau vaccinați. Toate aceste lucruri înseamnă bani, care până acum i-am scos din buzunarul nostru. Eu, personal, mă împrumut la bănci ca să pot plăti salariile salvamarilor. În ritmul acesta nu mai putem continua. Am făcut numeroase adrese în acest sens și răspunsul nu a ajuns nici până în momentul de față. Numai pentru acest an am estimat că avem nevoie de aproximativ 1,5 milioane de lei”.