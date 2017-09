Investitorii danezi sunt interesaţi de agricultura românească

Investitorii danezi sunt interesați de agricultura românească

Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, l-a primit miercuri, 6 septembrie 2017, pe ambasadorul Regatului Danemarcei în România, Karsten Vagn Nielsen. Ambasadorul a fost însoțit de șeful secției comerciale din cadrul Ambasadei Danemarcei, precum și de reprezentantul unui grup de companii cu o experiență vastă în administrarea de producții de porci la scară largă.Ambasadorul a făcut o prezentare a investițiilor daneze de pe piața românească, o parte dintre acestea aflându-se de mai mulți ani în țara noastră și dezvoltându-se în toată această perioadă. De asemenea, a menționat că România are un potențial foarte mare în domeniul agriculturii, subliniind în același timp că investitorii danezi care activează pe piața din România vor continua investițiile în tehnologie și know-how pentru a dezvolta companiile și a deveni mai profitabile de la an la an.În cadrul întâlnirii, ministrul Petre Daea a afirmat că România a obținut performanțe deosebite în producerea cerealelor, situându-se pe primul loc la suprafața cultivată cu porumb în Europa și având o vastă experiență în creșterea suinelor. De altfel, de-a lungul timpului, fermierii români au dobândit experiență, s-au dotat tehnic, astfel că randamentele au crescut de la an la an, ceea ce creează premisele sporirii efectivelor de porci. În același timp, ministrul a evidențiat că este momentul să ne gândim cum să dezvoltăm partea de reproducție, astfel încât să avem materialul biologic din România, în condiții de maximă securitate. „Suntem deschiși oportunităților de investiții străine și, mai ales, dorim să facilităm parteneriate agricole de toate tipurile, de la sectorul creșterii animalelor, până la procesarea de produse”, a precizat ministrul Petre Daea.Un alt subiect discutat în cadrul întâlnirii de azi l-a constituit pesta porcină africană, investitorii danezi arătându-se preocupați de riscurile pe care această boală le implică. Din acest punct de vedere, ministrul Petre Daea i-a asigurat pe oaspeții danezi că sistemul sanitar veterinar din România este foarte bine pus la punct, autoritățile acționând foarte bine și prompt la primul caz semnalat la Satu Mare. Ministrul a arătat că România a fost liberă de pesta porcină africană până în 31 iulie 2017, când a fost confirmat primul focar la porcii domestici din gospodăriile populației, la periferia municipiului Satu-Mare, județul Satu-Mare, aflat la granița cu Ucraina, stat unde boala evoluează din anul 2012, atât la porcii domestici, cât și la porcii mistreți. Pe data de 1 august 2017 a mai fost confirmat un al doilea focar secundar, iar de atunci situația este stabilă în privința acestei boli, neînregistrându-se niciun focar nou.Totodată, ministrul a explicat că imediat după apariția suspiciunii de pestă porcină africană, autoritățile veterinare județene, împreună cu celelalte autorități teritoriale implicate în controlul bolii, au aplicat măsurile necesare pentru stoparea bolii, așa cum prevede legislația europeană de profil, transpusă în legislația națională și a activat planul de contingență național pentru pesta porcină africană.La finalul întâlnirii, ministrul Petre Daea și-a exprimat dorința ca în perspectiva Politicii Agricole Comune după 2020 interesele României și ale Danemarcei să conducă la o consolidare a relațiilor economice, astfel încât să se asigure un climat favorabil pentru o dezvoltare propice în interesul actorilor din întregul sector.