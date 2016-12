Investiţiile operatorilor portuari Socep şi Casa de Expediţii Phoenix, din 2015

Investițiile operatorilor portuari Socep și Casa de Expediții Phoenix, din 2015

Companiile portuare sunt deosebit de active pe plan investițional în 2015. În ediția de ieri, a cotidianului „Cuget Liber”, am prezentat proiectele Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța și Comvex SA. Astăzi, vom vorbi despre programul de investiții al companiilor Socep și Casa de Expediții Phoenix, controlate de Grupul DD SA.Ion Dușu, vicepreședintele grupului, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, că planul de investiții al companiei Socep SA cuprinde două obiective majore. Va fi construit un siloz cu capacitatea de 110.000 tone, la baza danelor 30 - 40. Acestea au adâncimea de 13,5 metri și pot primi nave de 65.000 - 70.000 tdw. Investiția este determinată de evoluția ascendentă a agriculturii din România, Ungaria și Serbia și de creșterea cantităților de cereale exportate prin portul Constanța. În primele 11 luni ale anului 2014, portul Constanța a derulat 15.831.739 tone de cereale și 2.369.374 tone de semințe uleioase, în creștere cu 16,86% și, respectiv, 36,16% față de aceeași perioadă din 2013. În 2014, Constanța și-a întărit statutul de port cerealier, traficul total de grâne și se-mințe uleioase ajun-gând la 18.201.113 tone, cu o ponde- re nemaiîntâlnită până azi, de 41,07% din total.Cea de a doua mare investiție se referă la achizițio-narea unui pod ru-lant pentru încărcarea - descărcarea navelor portcontainer. Valoarea totală a investițiilor se ridică la 25 - 30 milioane euro, a precizat Ion Dușu.Trebuie precizat faptul că Socep SA este o companie multispecializată. Ea operează o gamă largă de produse: mărfuri containerizate, vrac și agaba-ritice, mărfuri generale, produse chi-mice și îngrășăminte, cereale, materii prime pentru siderurgie, produse metalurgice, cherestea. Politica de diversificare a producției, de reducere a dependenței de o singură piață, a ajutat-o să facă față Marii Crize Economice din anii 2009 - 2013, care a marcat puternic industria portuară.La rândul ei, Casa de Expediții Phoenix va investi circa 1 milion de euro în optimizarea activității, în modernizarea echipamentelor de lucru. Compania are ca obiect de activitate manipularea mărfurilor generale, în special a cherestelei, având în exploatare danele nr. 8, 21 și 22 și numeroase spații de depozitare. „Casa de Expediții Phoenix” este una dintre companiile portuare care s-a dezvoltat organic, sporindu-și cifra de afaceri și profitul, de la an la an, și reinvestind totul în dezvoltare.