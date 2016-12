Investiţii surpriză pentru navigatori şi cadeţi, tarife mai mici pentru armatori

Moș Crăciun - ANR aduce:

Investiții surpriză pentru navigatori și cadeți, tarife mai mici pentru armatori

Porturile maritime și fluviale românești au fost mai sigure în 2013, comparativ cu alți ani. „Din fericire, nu s-a înregistrat niciun eveniment de navigație major, cu pierderi de nave și de vieți omenești; doar incidente minore. În schimb, au apărut câteva cazuri sociale generate de criza din shipping-ul internațional: echipaje neplătite sau abandonate de către armatori, în porturile românești” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, clc. Mihai Andrei, directorul general al Autorității Navale Române.Dacă din punct de vedere al siguranței navigației, ANR nu a avut prea mari bătăi de cap, în schimb i-a prisosit instabilitatea la vârf. Să ne amintim că din data de 31 mai 2012 și până la începutul lui septembrie 2013, la conducerea instituției s-au perindat: Constantin Matei, Mihai Șagău, Andrian Mihei, Liviu Cazan, pentru ca, în cele din urmă, „cârma” să fie preluată de Mihai Andrei.În acea lungă perioadă de instabilitate, a izbucnit scandalul privind concesionarea registrului internațional al României, incident ce a atras debarcarea lui Valentin Preda, din funcția de secretar de stat în Ministerul Trans-porturilor. După cum se cunoaște, în ANR a apărut o puternică opoziție față de concesionarea abuzivă, ile-gală, fapt ce a atras mazilirea celor ce s-au opus. Din punct de vedere penal, cazul a ajuns în atenția DNA, iar pe partea comer-cială se judecă la Curtea din Londra.În ciuda „furtunilor” întâmpinate, ANR va încheia „voiajul” anului 2013 cu realizări financiare bune. Pe această bază, în 2013 va lansa un program de investiții de aproape 20 de milioane de lei. Banii provin atât din resurse proprii, cât și din fonduri europene.Despre ce investiții este vorba? „La această oră nu vi le pot divulga. Va fi o surpriză! Vă pot spune că toate proiectele de investiții vizează siguranța navigației, pregătirea personalului navigant și a cadeților” - a afirmat șeful ANR.Instituția are 690 de posturi, din care 660 sunt ocupate. În 2014, se dorește creșterea personalului de siguranța navigației.De curând, a avut loc negocierea nou-lui contract colectiv de muncă. „Nu am putut acorda majorări salariale întrucât nu avem voie, în schimb am adus îmbunătățiri altor clauze din contract” - a precizat Mihai Andrei.Dacă Moș Crăciun nu este darnic cu angajații ANR, în schimb i-a băgat în seamă pe armatorii încercați de criză. „La solicitarea companiilor de navigație de la Dunăre și a doamnei ministru al Transporturilor, Ramona Mănescu, am analizat tarifele pentru serviciile furnizate de ANR - a dezvăluit Mihai Andrei. Unele tarife au fost eliminate, altele au fost diminuate cu 25% până la 50%. Pe ansamblu, venitu-rile ANR vor scădea cu 5%, dar nu putem să nu ținem cont de problemele cu care se confruntă armatorii.”În prezent, ANR lucrează la proiectul actului normativ de aprobare a noilor tarife.Anul 2014, vine cu numeroase obligații din partea României în ceea ce privește revizuirea legislației privind navigația civilă. „În primul rând, trebuie ratificată Convenția internațională privind munca și viața pe mare - MLC 2006. ANR și Minis-terul Transporturilor și-au făcut treaba și au înaintat proiectul de lege. Odată ce con-venția va fi ratificată, vor trebui modificate circa 30 de acte normative. Este vorba de legislația fiscală și cea a muncii. Timpul ne presează și lipsa acestor acte normative afectează personalul navigant românesc” - a atenționat șeful ANR.Mingea este în terenul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, instituții ce nu pot fi bănuite că mor de grija marinarilor. Iar dacă ținem cont de prevederile Codului muncii și ale Legii dialogului social, în care această categorie socio-profesională specială nu se regăsește, putem spune că România nu are nici mare, nici ape interioare, nici companii de navigație, nici instituții care pregătesc forță de muncă pentru shipping-ul internațional, nici o armată de 30.000 de navigatori. Dacă ar fi să ne luăm după aceste legi și după Ministerul Muncii, România maritimă și fluvială nici nu există.Astăzi, dintre cei 30.000 de navigatori: ofițeri, nebrevetați și personal auxiliar, circa 12.000 sunt pe mare, pe navele flotei internaționale.