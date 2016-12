Investiţii private, de peste 70 de milioane de euro, în porturile Constanţa, Midia şi Mangalia

Investiții private, de peste 70 de milioane de euro, în porturile Constanța, Midia și Mangalia

Paradoxal, criza economică din 2009 - 2011 a fost etapa cea mai fertilă pentru investițiile private, în porturile maritime românești. În această perioadă au fost date în exploatare terminale moderne de cereale, de GPL și bitum, platforme și magazii de depozitare, baze pentru derularea serviciilor off-shore. La începutul lui 2009, erau în derulare sau în pregătire investiții de peste 165 de milioane de euro. O parte s-a finalizat în cursul ace-lui an, pentru ca în 2010 să se pună în funcțiune obiective noi, în valoa-re de peste 40 de milioane de euro. Pe timp de criză, companiile portuare s-au concurat nu doar pentru a pune mâna pe contracte, ci și într-o adevărată cursă a investițiilor. De la un an la altul, a crescut numărul firmelor care lansează proiecte. Potrivit informațiilor primite de la Compania Națională Administrația Porturilor Maritime, în cele trei porturi maritime sunt în derulare sau în diverse stadii de pregătire 25 de investiții private, în valoare de peste 70 de milioane de euro. Portul Constanța deține cele mai multe proiecte, după cum urmează:- Balcan Control Grup, sediu de firmă, 555.838 de euro (finalizare în 2014);- Barter Trading România, magazie de depozitare produse vrac și cereale, 750.000 de euro (2012);- Chimpex, terminal de produse chimice lichide, modernizare și ecologizare fluxuri uree și fosfați, alte proiecte, 1,8 milioane de euro (2013);- Comvex, prelungirea sistemului de benzi transportoare și a căii de rulare a podurilor, 1,8 milioane de euro (2013);- Euro Shipping Services, îmbrăcăminte de beton pe platformă, atelier reparații containere, 1,5 milioane de euro:- European Metal Services, extinderea terminalului de operare a fierului vechi, 500.000 de euro (2013);- Niva Prodcom, reabilitarea silozurilor „Anghel Saligny” 2 și 3, achiziționarea de echipament portuar, 500.000 de euro (2013);- North Star Shipping, extinderea capacității de depozitare a cerealelor cu 6 silozuri metalice, cu capacitate totală de 30.000 de tone, 2 milioane de euro (2014);- Grup Servicii Petroliere Shipyard, amenajarea unei platforme betonate, 30.000 de euro (2014); - Soya Plus, terminal de depozitare a cerealelor și a șrotului de soia, 10 milioane de dolari (2012);- Alteea, hală pentru siderurgie și anexe, 65.000 de euro (2013);- DN Navrom Galați, platformă betonată și hală metalică, 80.000 de euro (2013);- Laird Ressources România, imobil de birouri, 40 milioane de euro (2014);- Minmetal, platformă betonată și drum de acces, 100.000 de euro (2013);- Oil Terminal, platformă de acces pentru personal și utilaje, 10.000 de euro (2013);- Port Prest Services, facilități de încărcare-descărcare a uleiurilor minerale și alimentare a navelor fluvio-maritime cu combustibil, 1.000.000 de euro (2015);- Smart Investment Group, bază pentru importul materialelor de construcții, ambalarea și producția de materiale de construcții, 2.500.000 de euro (2015);- United Shipping Agency, clădire modulară și amenajare parcare auto, 50.000 de euro (2013);- TTS Operator, punct de încărcare a barjelor, 100.000 de euro (2013);- Aries Interlink, depozit de mărfuri generale, 2.000.000 de euro (2011).La aceste investiții se adaugă cele de la „Constanța South Container Terminal”, pentru care nu dispunem de informații în acest moment.La Midia, proiectele de investiții sunt următoarele: - Allrom Ind, terminal de ridicare, tăiere nave, depozitare și încărcare fier vechi, 500.000 de euro (2012);- Rompetrol Rafinare, facilități de încărcare în danele 2 - 4, depozite pentru produse petroliere lichide și solide, amenajarea danelor 1 - 4, infrastructură feroviară, rampe de încărcare auto și pe calea ferată, terminal pentru import - export păcu-ră și bitum, cu o capacitate de 20.000 mc; valoare nespecificată (2012);- Universitatea Maritimă Constanța, dispozitiv de lansare la apă a mijloacelor de salvare și poligon pentru prevenirea și lupta împotriva incendiilor, 625.000 de euro, fonduri europene (2013);- Shellharbour Operations București, terminal de bitum și păcură, (2012).La Mangalia, Callatis Gas și-a propus să finalizeze, în 2011, investiția la un terminal GPL, în valoare de 800.000 euro.