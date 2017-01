Investiţii private de 477 milioane euro, în porturile maritime din România

Investiții private de 477 milioane euro, în porturile maritime din România

Criza economică are un rol major în mecanismul selecției sociale. Este chirurgul care extirpă firmele falimentare și metodele manageriale ineficiente din mediul de afaceri. Ea ajută sistemul economic să scape de „toxinele” și „malformațiile” care îi otrăveau și sufocau organele sănătoase, îi dă posibilitatea să-și refacă echilibrul funcțional. Multe dintre firme folosesc inteligent momentele de criză. Se pregătesc intens pentru finalul recesiunii și al reluării creșterii economice. Atunci, vor prelua inițiativa și se vor impune pe piață. Crizele aduc, întotdeauna, o nouă ordine, noi lideri. Deși este cel mai greu an din existența transportatorilor români, care s-au înființat după revoluție, 2009 poate fi caracterizat ca un an al investițiilor private în porturile maritime. Mai multe obiective, a căror construcție a început în anii trecuți, au fost finalizate în acest an sau urmează să fie date în exploatare în 2010 (informațiile despre investiții prezentate în continuare ne-au fost furnizate de biroul de presă al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța). United Shipping Agency a realizat un terminal de cereale, cu o capacitate de 50.000 tone, în dana 102, în valoare de 1,6 milioane dolari. Până la sfârșitul acestui an urmează să se finalizeze un alt terminal cu aceeași destinație, în danele 31-33, cu o capacitate de 210.000 tone cereale, în valoare de 30 milioane euro. Midia Marine Terminal a investit, în acest an, 14 milioane euro pentru mărirea capacității de tranzitare a produselor petroliere în portul Midia. Minmetal investește 75 milioane lei într-un terminal de cereale cu o capacitate de 130.000 tone, localizat în danele 45-46. Barter Trading România a investit 2,13 milioane euro într-un terminal de cereale, fiind în curs o extindere a acestuia, valoarea sa fiind estimată la 1,4 milioane euro. Canopus Star a finalizat un terminal de cereale cu o capacitate de 50.000 euro, în valoare de 15 milioane euro. Ressvanis Co. Foods Distribution a investit 4,5 milioane euro într-o platformă pentru un parc logistic auto și mărfuri generale. Soya Plus va începe construcția unui terminal de șrot de soia și cereale și a unui tunel sub plat-forma Mol 1S, investiția fiind în stadiul perfectării documentației. Romcargo Maritim a realizat, cu 2,7 milioane euro, o platformă pentru un parc logistic și de mărfuri generale. Rompetrol Rafinare a realizat un depozit pentru melasă, în valoare de 3,37 milioane lei, urmând ca până în luna octombrie a anului 2010 să investească în dezvoltarea unor facilități pentru derularea traficului de produse petrochimice, investiție estimată la 1,1 milioane lei. Shellharbour Operations a investit peste 7 milioane lei într-un terminal de bitum, cu o capacitate de stocare de 15.000 metri cubi. GSP Shipyard a realizat amenajări pe molul 1A pentru construcții offshore, în valoare de 1,2 milioane euro. Grup Servicii Petroliere a realizat, într-o primă etapă, în portul Midia, o bază de recondiționare și depozitare a materialelor tubulare și utilaj petrolier, în valoare de 4,1 milioane lei. În dana 34 a portului Constanța, GSP a investit 14,5 milioane euro în spații de depozitare, stație de depozitare și încărcare a navelor cu barită și ciment necesare platformelor de foraj. Valoarea totală a acestor investiții se ridică la impresionanta sumă de 477 milioane euro. Desigur, nu toți acești bani au fost cheltuiți în 2009, dar partea folosită în acest an contribuie la scurtarea crizei și la mai apropiata relansare a economiei românești.