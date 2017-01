Investiţii de peste 200 milioane euro în infrastructura portului Constanţa

1

Investitii in port

Nimic nou sub soare.Podul e in lucru de 5 ani si nu se mai termina..In plus va costa aproape dublu fata de valoarea licitata.lucrările de prelungire a digului încep de vreo trei ani,podul de acces la insula la fel.In privința dispozitivului feroviar sunt probleme cu proprietatea asupra terenului.De dragaj ce sa mai spunem,s-a dragat in 2008 fictiv de circa 25 milioane euro,acum se dorește dragaj de 35 milioane euro.,valoare absurda,nu sunt de dragat astfel de volume.In rest numai de bine.