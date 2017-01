Investiţii de miliarde de euro în energia regenerabilă

România va atrage

Investiții de miliarde de euro în energia regenerabilă

Ştire online publicată Vineri, 29 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Specialiștii în domeniul energiei au dezbătut în cadrul Seminarului „Green. The Future of Energy”, orga-nizat în parteneriat cu Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER), viitorul energiei regenerabile în România și a impactului asupra consumatorilor. „Este adevărat că, pe termen scurt, asistăm la o creștere a prețului energiei, din cauza creșterii costurilor furnizorilor obligați să achiziționeze cote anuale de «certificate verzi». Pe termen mediu și lung estimăm că investițiile în energiile regenerabile, verzi, ne vor aduce beneficii majore: eliminarea dependenței de sursele convenționale, reducerea emisiilor de gaze și CO2, creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali și indivi-duali, diversificarea surselor de producere a energiei și impactul social benefic în urma dezvoltării zonelor rurale, unde sunt construite centralele electrice eoliene”, a afirmat Ion Lungu, președinte AFEER. Sunt estimate investiții de câteva miliarde de euro ce pot fi atrase în următorii ani în România. De altfel, autoritățile au emis deja avize tehnice de racordare pentru 4.706,80 MW Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER) este o organizație interprofesională non profit, independentă și neguvernamentală care cuprinde, în prezent, un număr de 36 de membri, furnizori licențiați și activi pe piața de energie electrică din România.