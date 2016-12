Investiţie de 5 MILIOANE DE EURO în MAMAIA! Primul HOTEL cu servicii ALL INCLUSIVE

Investiție de 5 MILIOANE DE EURO în MAMAIA! Primul HOTEL cu servicii ALL INCLUSIVE

Sâmbătă seară a avut loc deschiderea oficială, „cu surle și trâmbițe” (și foarte mulți invitați speciali), a unui nou hotel de lux, primul de pe litoralul românesc care oferă servicii ultra all inclusive. Este vorba despre Phoenicia Luxury Hotel, din nordul stațiunii Mamaia (Năvodari), deținut de omul de afaceri Mohammad Murad, o investiție de nu mai puțin de cinci milioane de euro, clasificată la patru stele plus, care cu siguranță va aduce pe litoralul românesc și mulți turiști străini cu bani, asta datorită serviciilor și condițiilor oferite.Phoenicia Luxury Hotel dispune de 400 de locuri de cazare și de un excelent amplasament, asta având în vedere că este situat pe malul Mării Negre, la mai puțin de 100 de metri de Phoenicia Holiday Resort și la un kilometru de zona de cluburi din Mamaia Nord, pe una din cele mai frumoase plaje de pe întreg litoralul românesc.Noul hotel are peste 15.000 de metri pătrați construiți, care se alătură celor peste 300.000 de metri pătrați construiți sau amenajați până în 2013 de către Phoenicia Hotels&Resort (care a devenit, astfel, cel mai mare grup hotelier din România, cu o capacitate de cazare de peste 6.000 de locuri, din care 3.000 pe litoral). Referitor la spațiul de cazare oferit de hotel, acesta este mai mult decât generos. Are, de exemplu, camere duble de 45 de metri pătrați, dar și apartamente de peste 71 de metri pătrați, care includ două băi.Investiții vor mai fiAceastă investiție, care până la urmă pune într-o lumină mai bună turismul românesc de litoral, per ansamblu (ca de altfel oricare altă investiție de această amploare), dar și orașul Năvodari, va fi însă urmată de altele, sau cel puțin așa speră autoritățile din Năvodari.„Acum cinci, șase ani promiteam că Năvodariul va fi surpriza plăcută a litoralului românesc. Astăzi vă spun, cu toată responsabilitatea, că la Năvodari după Revoluție s-au făcut cele mai mari investiții în turism din România. Eu le estimez undeva la peste 100 de milioane de euro. Practic am reușit să transformăm zone care erau mlăștinoase, pe care creșteau mărăcini. Am sistematizat, am creat condițiile administrative să atragem investitori, am adus toate utilitățile necesare și le-am dimensionat la tot ceea ce înseamnă investiții pentru următorii 30, 40 de ani: aducțiuni suficiente de apă, canalizare, gaze, căi de acces, parcări. Am delimitat foarte bine domeniul public de domeniul privat. În următorii doi ani va apărea drumul dintre Năvodari și Mamaia pe patru benzi, iluminat, cu sensuri giratorii, va apărea zona de faleză de 5,9 kilometri, lărgim drumul dintre Năvodari și Ovidiu pe patru benzi, deci practic va fi posibil ca de la București să ajungi în stațiunea Mamaia pe patru benzi”, a precizat primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei.Cum vorbim despre un hotel de lux, nou, cu pretenții, nici prețurile nu sunt chiar mici, însă cei care au apucat deja să-și petreacă acolo câteva zile spun că se merită fiecare bănuț. De exemplu, un pachet de șapte nopți costă, pentru două persoane, în cameră dublă, cu pat matrimonial, în această perioadă, aproape o mie de euro, preț promoțional, însă. În acești bani sunt incluse micul dejun și prânzul în regim bufet suedez, parcare și plajă privată, seif în cameră, precum și accesul la facilitățile oferite de Phoenicia Holiday Resort: șase piscine, locuri de joacă pentru copii și club de animație, teatru de vară, parc, terenuri de sport, sală de fitness, saună, restaurante cu specific românesc, libanez și italian.