Investiţie de 13,8 milioane de euro, în terminalul de containere Socep

Investiție de 13,8 milioane de euro, în terminalul de containere Socep

Cargoul de mărfuri generale „HH Nile”, sub pavilion Gibraltar, a acostat sâmbătă, 23 iulie 2016, la ora 18, în terminalul de containere Socep, în dana 52. Sosirea lui marchează intrarea într-o nouă fază a programului de investiții al acestui mare operator din portul Constanța.„Nava a plecat din portul Bilbao, din Spania, având la bord 80 de colete, cântărind 1.317 tone. În ele se află echipamente și părți componente ale unei macarale pentru containere și două RTG-uri (macarale portal mobile). Cel mai mare colet are 70 de metri lungime, 8 metri lățime și cântărește 180 de tone” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Marius Barbarino, directorul general al companiei Socep SA.Echipamentele de ridicat și transportat conainere sunt produse în Spania, de compania Paceco (Pacific Coast Engineering Company). Aceasta a făcut istorie, construind, în 1958, prima macara din lume specializată în încărcarea și descărcarea containerelor de pe nave, care a intrat în exploatare pe 7 august 1959, în terminalul Encinal, din Alameda, California.Duminică, 24 iulie, a început descărcarea echipamentelor. Operațiunea este executată cu ajutorul celor două macarale (cranice) de 180 de tone forță fiecare, de la bordul navei „HH Nile”. „Coletele sunt descărcate direct pe trailere specializate, care le vor transporta pe o distanță de doi kilometri, până în zona de montaj. Estimăm că descărcarea va dura trei zile și că se va încheia, cel mai târziu, miercuri, dimineață. Asamblarea macaralei va fi făcută chiar de producător, firma Paceco, și va dura trei luni. Montajul va fi asistat de patru macarale mobile de 250 tf, din terminalul Socep. După finalizarea lui, macaraua va fi transferată, pe o cale de rulare temporară, între cele trei poduri de containere existente”, a precizat directorul general.Potrivit acestuia, noua macara poate ridica 65 de tone forță, respectiv două containere de 20 de picioare, și poate opera nave cu 22 rânduri de containere. „Această investiție ne permite să operăm nave de capacitate mai mare și să ne îmbunătățim performanțele serviciilor. Spre deosebire de vechile macaralele, care pot descărca cel mult 25 de containere pe oră, noua macara poate descărca până la 45 de containere pe oră”, a afirmat Marius Barbarino.Pentru această investiție, compania Socep a fost nevoită să execute lucrări de refacere a platformei portuare, astfel încât să poată susține o sarcină suplimentară. „Podurile existente exercită o greutate pe roată de maximum 40 de tone forță, în timp ce noul pod exercită o greutate de 100 de tone forță pe o singură roată. Vechea cale de rulare și platforma nu puteau susține uriașa sarcină în plus. A fost necesar să se schimbe fundația platformei, să se bată 88 de piloni de susținere, până la 28 de metri adâncime, și să se schimbe calea de rulare, cu toate accesoriile. Numai această investiție se ridică la 2 milioane de euro. Macaraua și cele două RTG au costat alte 11 milioane de euro. La acestea se adaugă cei 800.000 de euro investiți în sistemul informatic de operare și managemet al terminalului. Finanțarea a fost realizată din fondurile proprii ale companiei și din fonduri atrase”, a declarat directorul general.Noul pod de containere va intra în exploatare în luna octombrie, când compania Socep va sărbători împlinirea a 40 de ani de la începerea lucrărilor de construcție a primului terminal de containere din portul Constanța.Trebuie precizat faptul că terminalul Socep poate opera nave portcontainer cu lungimea de 300 de metri (cele mai mari nave ce pot intra în Marea Neagră fără măsuri speciale și costuri suplimentare de tranzitare a strâmtorilor Dardanele și Bosfor).Adâncimile din terminalul Socep, mai precis din șenalul navigabil de acces spre acesta, continuă să constituie o problemă dureroasă. În acest an, administrația portuară va efectua lucrările de dragaj de mentenanță, de îndepărtare a depunerilor, dar Socep, ca și alți operatori portuari, așteaptă executarea lucrărilor de aducere a bazinului portului Constanța la cotele de proiect.Investițiile de la Socep nu se rezumă doar la activitatea de operare a navelor portcontainer. Așteaptă „pe țeavă” proiectul de construcție a unui terminal de cereale cu capacitatea de depozitare de 100.000 tone. Demararea lui depinde de condițiile în care vor fi încheiate noile contracte de închiriere a domeniului public portuar, condiții ce ar trebui clarificate mai repede de Ministerul Transporturilor, în calitate de proprietar al domeniului public portuar.