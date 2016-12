Investiţia deceniului, în Dobrogea

Investiția deceniului, în Dobrogea

r Lucrările de modernizare a ecluzelor canalelor navigabile au intrat în linie dreaptăConstruite în intervalul 1975 - 1984, ecluzele de pe canalele navigabile Dunăre - Marea Neagră și Poarta Albă - Midia Năvodari sunt în curs de modernizare, cu fonduri europene.„La ora aceasta este cea mai mare lucrare de investiții din cadrul Ministerului Transporturilor, după cele de la autostrăzi. Valoarea ei se ridică la 722.165.712 lei, fără TVA (circa 160 milioane euro). Execuția va dura cinci ani și va fi realizată în două etape: în 2014 - 2015, pe un curs de navigație în ecluze; 2016 - 2020, pe celălalt curs” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Sorin Mitrea, directorul general al companiei Utilnavorep, din Constanța.Executantul lucrărilor de investiții este un consorțiu format în urmă cu doi ani, din care fac parte:- SC Romenergo SA Bucu-rești, leader de asociere, care asigură managementul lucrărilor și care primește 3% din factura totală a proiectului;- DSD Noell GmbH Wurzburg (Germania), producător de echipamente hidromecanice pentru canalele navigabile, baraje și centrale hidro-electrice. Împreună cu Romenergo, a participat la execuția lucrărilor de modernizare de la Hidrocentrala Porțile de Fier. DSD Noell va construi, în Germania, porțile ecluzelor și instalațiile hidraulice pentru canalele Dunăre - Marea Neagră și Poarta Albă - Midia Năvodari, care vor fi montate de firmele românești, din consorțiu. Cota sa de venituri din factura finală este de 49%;- SC Utilnavorep SA Constanța, care va realiza lucrările de la ecluzele Agigea și Ovidiu. Îi revine o cotă de 18%;- SC Argos SA Constanța, care va executa toate lucrările de construcții aferente investiției și lucrările de la porțile ecluzei Cernavodă. Va primi 16% din suma totală;- SC UTI Grup SA București, care va executa lucrările la instalațiile electrice, de automatizări și de siguranță. Participă cu o cotă de 14%.„O lucrare atât de complexă nu poate fi realizată decât într-o astfel de formulă. Este nevoie de firme puternice, cu experiență, capabile să acopere toate tipurile de lucrări, care să își coordoneze eforturile, pentru a duce la bun sfârșit proiectul.Consorțiul nostru a fost constituit în urmă cu un an. Au încercat și alții să se organizeze, dar nu au reușit. Așa se explică de ce am fost singurii ofertanți. Ne-a luat un an să ne pregătim pentru licitație, folosind echipe specializate, și am fost gata pe ultima sută de metri” - relatează Mitrea.Licitația a fost câștigată în martie 2013, contractul a fost semnat în luna august, dar debutul lucrărilor a fost abia în octombrie. Întârzierea s-a datorat problemelor apărute în de-semnarea consultantului investiției.„În prezent, noi, cei de la Utilnavorep, suntem în faza de proiectare și execuție. Pe partea de proiectare, am ales ca subcontractor firma Hidrotim Timișoara, proiectantul inițial al ecluzelor. Există o oarecare întârziere în execuție. Întrucât termenul este foarte scurt, am luat câteva măsuri speciale. Spre exemplu, am comandat la Șantierul Naval Constanța opt batardouri suplimentare (baraje), de 19 tone fiecare. De altfel, SNC va primi și alte comenzi de-a lungul celor cinci ani” - relatează Sorin Mitrea.În anul 2012, beneficiind de finanțare europeană, „Utilnavorep” a achiziționat și pus în funcțiune o linie de fabricație modernă, pentru construcții metalice, care se dovedește extrem de utilă pentru lucrările de la ecluzele canalelor navigabile.Tot cu fonduri europene, special pentru această investiție, vor fi achiziționate două auto-macarale, de 55 tone și 100 tone.