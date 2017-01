Invazia muncii necalificate în porturile româneşti este încurajată prin lege

Invazia muncii necalificate în porturile românești este încurajată prin lege

La inițiativa Federației Naționale a Sindicatelor Portuare, în ultimele două săptămâni, au fost organizate câteva acțiuni de control la companiile de operare. Prinse în ofsaid Echipa sindicală i-a însoțit în teren pe inspectorii Autorității Navale Române, instituția care are dreptul de a verifica modul de respectare a regimului muncii portuare. „Am avut semnale de la muncitorii din port și de la liderii de sindicat că sunt firme care efectuează operațiuni cu lucrători neautorizați. În urma controalelor s-au găsit nereguli la două societăți. Astfel, la «Sea Container Services» SRL, au fost depistați muncitori care manipulau mărfurile din containere fără a avea carnete de lucru în port. Societatea a fost amendată cu 10.000 lei. La rândul ei, firma «Armoni Prest» SRL a fost sancționată cu 20.000 lei, pentru că angajații săi participau la operațiuni de încărcare – descărcare fără a fi autorizați pentru asemenea lucrări” – a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Petre Costel, liderul federației. Controalele au dezvăluit faptul că pe raza portului sunt folosiți muncitori necalificați pentru diverse operațiuni care necesită o pregătire de specialitate. „Acest fapt contravine convențiilor internaționale la care România a aderat. Conform acestora, activitățile portuare sunt rezervate docherilor și mecanizatorilor, deci personalului calificat” – afirmă liderul sindical. Era subcalificării De ce recurg companiile la lucrători neșcolarizați, care nu au dobândit o minimă specializare în domeniu? „Pentru că forța de muncă necalificată este mai ieftină. Folosirea ei permite companiilor să diminueze substanțial cheltuieli cu manopera și cu impozitele aferente acesteia și să obțină un profit mai mare“ – explică Petre Costel. Sindicatele atrag atenția că pe piața muncii portuare apar fenomene negative noi. În trecut se folosea pe scară mai largă munca la negru, în special cea necalificată. Pentru că aceasta este sancționată de lege și pentru că, sub presiunea mișcării sindicale, autoritățile au cam înăsprit controalele, angajatorii au început să treacă lucrătorii la negru în legalitate, încheindu-le contracte de muncă. În schimb, munca necalificată continuă să fie folosită în mare măsură în activități care presupun o pregătire de specialitate. Practic, prin această schimbare de strategie, nu s-a făcut altceva decât să se legalizeze… subcalificarea. Legislația morții „De vină este legislația portuară, care are prea multe lacune. La timpul potrivit, federația noastră a făcut intervenții pentru modificarea OG 22/1999. Amendamentele noastre au fost aprobate în parte, de către Senat. Urmează să se pronunțe și Camera Deputaților. Cert este că, până la această oră, munca în porturi nu este reglementată, în spirit european. Problema aceasta nu este o chestiune teoretică, ci una practică, cu grave consecințe asupra vieții și sănătății lucrătorilor portuari. Din 2005 și până azi, s-au înregistrat peste 100 de accidente de muncă, din care numeroase încheiate cu decese. Numai pe primele patru luni ale acestui an au avut loc 5 cazuri mortale în portul Constanța. Înainte vreme, un asemenea accident de muncă avea loc o dată la cinci ani sau chiar mai rar. Opinia noastră, a sindicatelor, este că numărul și gravitatea accidentelor de muncă au crescut în urma scăderii nivelului de pregătire a forței de muncă“ – declară Petre Costel. La rădăcina răului Conducerea federației consideră că inspecțiile pe teren și aplicarea sancțiunilor trebuie să continue. Dar întărirea funcției de control a autorităților statului are nevoie de un alt cadru normativ. „Legislația actuală permite ca pe raza portului Constanța să se acorde autorizații de lucru în munci calificate lucrătorilor necalificați. Vă dau un exemplu. Amararea (legarea) mărfurilor în calele navelor este o operațiune de mare importantă pentru siguranța acestora. Istoria navigației abundă de naufragii produse din cauza proastei amarări a încărcăturii. O asemenea muncă necesită o specializare adecvată.. Or, noi constatăm că, în portul Constanța, oricine poate obține carnet de lucrător la amararea mărfurilor, fără i se solicite să prezinte un certificat de calificare, în conformitate cu nomenclatorul meseriilor din România. De vină este legislația portuară care reglementează acordarea carnetelor de muncă, în discordantă cu convențiile maritime internaționale, cu normele de siguranță a navigației și de securitate a muncii în porturi. La cererea noastră, se va constitui o comisie la nivelul portului Constanța, din care vor face parte reprezentanții autorităților portuare, ai patronatului, ai sindicatelor, ai Inspecției Muncii și ai Poliței de Frontieră. Ea va face propuneri pentru viitorul ordin al ministrului transporturilor care va reglementa licențierea agenților economici și autorizarea lucrătorilor portuari” – a precizat liderul federației.