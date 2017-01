Întreprinzătorii constănţeni sunt tentaţi de mobilă colonială şi plite din Mongolia

Întreprinzătorii constănțeni sunt tentați de mobilă colonială și plite din Mongolia

Cum ar fi să îți iei un credit pentru orice și să intri în afaceri? Ar fi destul de greu. Acte, avize, achiziții, rate, promovare, salarii. Mai simplu e să găsești un spațiu și să plătești o taxă de intrare într-o franciză. Nici nu îți trebuie experiență în afaceri, doar bani. Firmele-mamă vin cu echipamentele și utilajele, îți amenajează spațiul după reguli stricte și se ocupă de promovarea brandului. Ca francizat, nu trebuie decât să vinzi și să plătești lunar un procent din venituri. În ultimul an, numărul rețelelor de franciză din țară a crescut cu circa 30%, ajungând la aproximativ 400. Pentru 2008, cifra de afaceri a acestui segment de piață este de peste 1,5 miliarde euro. Mai mult, Uniunea Europeană a sesizat potențialul afacerilor în franciză și le finanțează prin intermediul Programului Operațional Regional (POR). Valoarea maximă a ajutorului financiar nerambursabil este de 200.000 euro, proiectele trebuind să se încadreze între 20.000 și 500.000 euro. Francizele interesate să intre pe piața constănțeană nu sunt puține, singurele probleme fiind relativa lipsă a spațiilor libere și concurența francizelor deja existente. Spre exemplu, „Bert’s Café Contemporain” este o franciză prezentă în Franța, Belgia, Egipt și Emiratele Arabe Unite, renumită pentru gama de produse „sănătoase”, concepute cu ajutorul unor nutriționiști de renume. Are 32 de unități proprii și 26 în regim de franciză și vizează orașele mari din România. Investiția totală este de 150.000 – 250.000 euro, în funcție de spațiul pus la dispoziție de cei interesați. Taxa de intrare este de 45.000 euro, redevența anuală fiind de 3% din cifra de afaceri (se ia în calcul cifra din primul an de activitate, pe toată durata contractului, de 10 ani). „San Marina Paris” este o franciză specializată în produse de marochinărie și încălțăminte, funcționând în regim de semi-autoservire. Mai exact, cutiile de pantofi sunt expuse direct pe podeaua magazinului, oferind o mai bună vizibilitate clienților. Firma are 185 de unități proprii și 65 în franciză, fiind prezentă în nouă țări. Investiția totală este de 150.000 – 300.000 euro, taxa de intrare fiind de 10.000 euro. Contractul se încheie pe 10 ani, francizații trebuind să achite anual 10% din cifra de afaceri. „American Car Wash” se bazează pe servicii complete de spălare interior-exterior, lustruire și întreținere, în mai puțin de 30 de minute. De asemenea, spălătoria oferă bonusuri substanțiale clienților fideli și nu utilizează decât personal calificat. Franciza funcționează în spații de 1.500 – 3.000 metri pătrați, împărțite pe mai multe segmente (spălare, lustruire, bar, cameră de așteptare). Investiția totală se ridică la circa 300.000 euro, la care adaugă o taxă de 40.000 euro. Nu există redevențe ulterioare. „American Car Wash” vizează orașe cu o populație de cel puțin 50.000 de locuitori și amplasări în zone comerciale, parcări, hypermarketuri sau drumuri naționale. „Banak Importa” este o firmă spaniolă dedicată exclusiv mobilei coloniale. Are opt unități în regim propriu și nu mai puțin de 230 de unități în regim de franciză. Investiția se ridică la circa 100.000 euro, taxa unică fiind de 12.000 euro. Anual, francizatul trebuie să facă o contribuție de 4.000 euro la bugetul de marketing și publicitate ale companiei. „Mongolian Barbeque” propune implicarea clienților în realizarea meniurilor. Aceștia își aleg carnea, legumele, condimentele și sosurile, care sunt prăjite apoi pe plite imense. Franciza este prezentă în Marea Britanie, Irlanda, SUA, Turcia, Malta și Ungaria și vizează orașele din România cu cel puțin 100.000 de locuitori. Investiția totală se ridică 100.000 euro, taxa de intrare fiind de 40.000 euro. Redevența anuală este de 2,5% din cifra de afaceri.