Cu tot cu ajutoare nerambursabile

Intrarea micilor fermieri în legalitate este scumpă rău

În 2010, fermierii care au exploatații de semi-subzistență pot obține ajutoare nerambursabile de până la 1.500 euro/an. Singura condiție este intrarea în legalitate, adică înregistrarea ca persoană fizică autorizată (PFA), în termen de cel mult o lună de la aprobarea proiectelor. Măsura 141, în cadrul căreia se acordă sprijinul financiar, a dus la o creștere a numărului de PFA înregistrate în acest an. Potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), la sfârșitul lunii februarie, 3,8% (362) din totalul înregistrărilor noi fuseseră făcute de agricultori. Dintre acestea, 226 au fost operațiuni de înregistrare ca PFA. La Constanța, după primele două luni, ONRC a înregistrat 295 de înmatriculări de noi firme, din care 129 PFA (toate domeniile de activitate). Totuși, cei de la Direcția Agricolă și pentru Dezvoltare Rurală (DADR) Constanța spun că numărul fermierilor acceptați în cadrul primei sesiuni de proiecte, care s-a încheiat pe 14 mai, este de peste 110, ceea ce înseamnă că, până la jumătatea lunii iunie, numărul persoanelor fizice autorizate din rândul agricultorilor va crește. „Deocamdată nu am observat o creștere extraordinară a numărului de PFA din agricultură. Costul înregistrării diferă de la caz la caz, însă media ar fi de circa 140 lei. După ce se face înregistrarea, noi trimitem electronic datele către Administrația Finanțelor Publice”, au precizat, pentru Cuget Liber, reprezentanții ONRC Constanța. Taxele și impozitele „usucă” veniturile Schema de finanțare, cu un buget total de 150 milioane euro în acest an (50% în sesiunea recent încheiată, 50% în luna octombrie), nu se adresează exclusiv micilor fermieri care își vând deja o parte din producție în piețele constănțene, ci mai degrabă agricultorilor care nu comercializează nimic. Potrivit celor de la DADR Constanța, scopul măsurii finanțate de Uniunea Europeană este ca exploatațiile de subzistență să crească, pentru ca fermierii să înceapă să vândă din producție. Evident, puțini sunt cei care își vor permite, la început, să se deplaseze la Constanța, pentru a vinde liniștiți în piețe, pe baza certificatelor de producător. Cu alte cuvinte, vor vinde fie la poarta casei, fie la capătul brazdei. Aici intervine o mare problemă – a vinde sau nu legal? Persoanele fizice autorizate plătesc impozit pe venit, de 16%, la care se adaugă contribuții la asigurări sociale (31,3%, dacă fermierul nu este încadrat la alt loc de muncă), asigurări de sănătate (5,5%) și concedii medicale (0,85%). Sunt sume destul de mari, care sunt luate din câștiguri extrem de mici, fapt care nu îi motivează nicidecum pe fermieri să intre în legalitate, câtă vreme nu au exploatații agricole mari. Cum se face înregistrarea ca PFA Cei care vor să se înregistreze ca PFA trebuie să pregătească mai multe acte – copie după carte de identitate sau pașaport, un document care să ateste drepturile de folosință a sediului profesional (contract de închiriere, comodat, certificat de moștenitor, contract de vânzare – cumpărare etc), declarație pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condițiilor legale de funcționare (protecția mediului și a muncii, autorizație sanitar - veterinară) și atestat de pregătire profesională. Următorul pas este achiziționarea unei case de marcat. În funcție de model, prețul plătit variază între 400 și 900 lei, deși unele modele pot depăși ușor pragul de 1.000 – 1.200 lei. Cu tot cu înregistrare, avizare și pregătire, din prima tranșă de 1.500 euro sunt mari șanse ca niciun eurocent să nu ajungă în producția agricolă propriu-zisă.