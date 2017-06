Interes uriaş pentru programul de finanţare Start Up Nation 2017

Interes uriaș pentru programul de finanțare Start Up Nation 2017

Programul Start Up Nation 2017, destinat IMM-urilor, a stârnit un mare interes în rândul românilor. Încă de la punerea în dezbatere publică a proiectului de act normativ prin care acesta este reglementat, Internetul a fost luat cu asalt de către cei ce doreau să afle mai multe despre el.Nici nu e de mirare, având în vedere faptul că „este primul program generos care sprijină antreprenoriatul român”, după cum s-a exprimat Iulian Gropoșilă, președintele Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Constanța (PIMM).În cadrul conferinței de presă de ieri, susținută împreună cu Iuliana Constantin, vice-președintele organizației, Gropoșilă a făcut o amplă prezentare a programului.Scopul acestuia este încurajarea și stimularea spiritului antreprenorial al cetățenilor în vederea implicării lor în afaceri, întrucât „avem un bazin antreprenorial bogat, care nu este pus în valoare din cauza lipsei resurselor financiare”, a afirmat Gropoșilă.Programul este destinat microîntreprinderilor și IMM-urilor, care vor primi o finanțare de până la 44.000 de euro (200.000 de lei). Pentru a fi admise în program, acestea trebuie să îndeplinească o serie de condiții, printre care: să aibă capital integral privat, să fi fost înființate după 31 ianuarie 2017, să fie înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, să asigure minimum un loc de muncă și să nu aibă datorii la bugetul de stat și bugetele locale.Cu finanțarea primită, firmele participante la program vor putea deconta:- echipamente, mașini, utilaje și instalații, plus software-ul aferent;- echipamente IT; - cursuri de dezvoltare a abilităților antre-prenoriale; - consultanța pentru întocmirea și implemen-tarea proiectului;- cheltuielile cu chiria pentru spațiul în care se desfășoară activitatea economică;- salariile angajaților pe o perioadă de șase luni, bugetate la nivelul salariului mediu pe economie.Înscrierea se va face online, în sesiuni de 30 de zile calendaristice, până la epuizarea bugetului alocat programului.Solicitanții vor trebui să transmită online planul de afaceri corect și integral. Acesta va fi evaluat după următoarele criterii:a) domeniul de afaceri- producție - 30 de puncte;- industrii creative - 25 de puncte;- servicii - 20 de puncte;- comerț și alte activități - 15 puncte;b) numărul locurilor de muncă permanente (cu normă întreagă) create:- trei sau mai multe locuri - 20 de puncte;- două locuri - 15 puncte;c) numărul locurilor de muncă pentru absolvenți începând cu promoția 2015- cel puțin două locuri - 10 puncte;- un loc - 5 puncte;c) numărul locurilor de muncă pentru șomeri începând din 2015- cel puțin două locuri - 10 puncte;- un loc - 5 puncte;d) tipul cheltuielilor aferente planului de afaceri- echipamente tehnologice în pondere de peste 60% din valoarea planului de afaceri - 15 puncte; - echipamente tehnologice în pondere de peste 40% din valoarea planului de afaceri - 10 puncte; - echipamente tehnologice în pondere de sub 40% din valoarea planului de afaceri - 5 puncte; e) dacă asociatul sau administratorul a urmat sau urmează un curs antreprenorial- da - 15 puncte; - nu - 5 puncte.Planurile de afaceri depuse vor fi ierarhizate în funcție de numărul total de puncte. Punctajul maxim este de 100 de puncte, iar cel minim pentru accesarea programului este de 60 de puncte. Dacă pe ultimul loc eligibil vor fi mai multe solicitări cu același punctaj, se va califica planul de afaceri care a creat mai multe locuri de muncă, a achizionat un volum mai mare de echipamente tehnologice, obiectul de activitate are un punctaj mai înalt, solicitanul deține un curs de antreprenoriat. Ultimul criteriu de de-partajare este ordinea înscrierii în program.Iulian Gropoșilă a precizat că programul nu impune limite de vârstă pentru participanți și nici restricții privind istoria lor antreprenorială. Chiar dacă au alte firme, cei interesați se pot înscrie în program, cu condița ca noua firmă să aibă un obiect de activitate distinct de celelalte.Cei ce obțin finanțarea sunt obligați să mențină afacerea funcțională minimum doi ani, atenționează președintele PIMM. „Experiența ne-a arătat că circa 70% dintre sturt-up-uri au dat faliment în primii trei ani. Cauzele sunt multiple. În primul rând este vorba de lipsa pregătirii antreprenoriale. Cei ce s-au lansat în afaceri nu aveau competența necesară și nici nu au frecventat cursurile de formare antreprenorială”, a declarat Iulian Gropoșilă.Pentru a veni în sprijinul celor ce vor să se înscrie în programul Start Up Nation 2017, Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Constanța (PIMM) va organiza, începând cu data de 3 mai 2017, un curs de competențe antreprenoriale, cu durata de cinci zile. Lectorii sunt practicieni din lumea business-ului.Pe data de 27 aprilie 2017, PIMM aniversează 13 ani de existență, „Suntem prima organizație patronală înființată în Constanța. Avem în spate o activitate bogată, cu numeroase proiecte și inițiative lansate în folosul mediului de afaceri”, a spus Iulian Gropoșilă.