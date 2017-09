Întâlnire de lucru privind absorbţia fondurilor europene pentru dezvoltare rurală

Întâlnire de lucru privind absorbția fondurilor europene pentru dezvoltare rurală

Miercuri, 6 septembrie 2017, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre DAEA, a participat la o întâlnire de lucru cu personalul de conducere al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) de la nivel central, regional și județean.Acest eveniment, desfășurat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, este al treilea din seria de întâlniri lunare stabilite pentru analizarea stadiului implementării Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 în luna august a acestui an și pentru găsirea unor soluții concrete la problemele semnalate din teritoriu.Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a felicitat structurile teritoriale ale AFIR care au atins un grad ridicat de realizare pentru solicitările de plată aferente lunii august 2017, respectiv 118,12% (Centrul regional 5 Vest) și 130,39% (Centrul regional 6 Nord- Vest) pentru realizările obținute: „Atitudinea dvs. în realizări impune o notă de respect și sper că și în următoarele două luni - septembrie și octombrie - pragurile stabilite vor fi trecute, tot așa, la un nivel ridicat. Trebuie înțeles că doar printr-o implicare totală a fiecăruia dintre voi putem asigura atragerea fondurilor europene pentru a finanța toate acele investiții care pot asigura dezvoltarea agriculturii și a mediului rural românesc. Observ că ați înțeles rolul pe care îl aveți, și apreciez aceasta, implicarea voastră se vede și în rezultatele acestei luni”.La rândul său, secretarul de stat Alexandru Potor a apreciat eforturile colegilor din Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale: „Știu că nu este ușor, dar iată că în urma mobilizării s-au atins niște rezultate foarte bune la anumite structuri, în timp ce la alte centre regionale și oficii județene se vede nevoia de a crește nivelul de implicare pentru a atinge cel puțin țintele de absorbție stabilite pentru acest an. Vă rog pe toți să acționăm ca o echipă, la nivel național, astfel încât să putem susține în comun eforturile AFIR și ale MADR.”Discuțiile au fost axate pe analiza stadiului implementării și nivelul absorbției efective a fondurilor nerambursabile pentru fiecare regiune în parte, dar și pe identificarea acelor demersuri care trebuie inițiate pentru a asigura decontarea plăților stabilite ca țintă de absorbție pentru lunile septembrie și octombrie.Un alt subiect important pe agenda întâlnirii l-a constituit situația beneficiarilor cu achiziții publice și continuarea demersurilor pentru fluidizarea etapelor pe care aceștia trebuie să le parcurgă până la atribuirea contractelor.„Noi trebuie să ne asigurăm în același timp că în implementare vor fi atinse obiectivele proiectelor. Este important ca banii pe care îi aducem în țară să rămână în țară. Nu să ne trezim peste un an că suntem obligați să returnăm fondurile decontate sau să fim obligați să reziliem contracte. Depinde în egală măsură de implicarea noastră ca proiectele finanțate să fie finalizate cu succes. Noi, personalul AFIR, suntem, în limitele impuse de lege, primul consultant al beneficiarului pentru a-l putea ajuta în mod concret. Din acest punct de vedere, angajatul AFIR trebuie să aibă un nivel ridicat de probitate morală și profesională cerut de funcția publică pe care o îndeplinește.” a subliniat directorul general al AFIR, Adrian-Ionuț CHESNOIU.Valoarea plăților efectuate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), în luna august 2017, către beneficiarii proiectelor de investiții finanțate prin PNDR 2020, se ridică la 147,97 milioane euro, în marja țintei de absorbție pentru luna respectivă.Până în prezent, AFIR a contractat peste 36.000 de proiecte de investiții, în valoare de 2,16 miliarde euro. Plățile la zi făcute de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru măsurile de investiții, dar și pentru cele compensatorii de mediu și climă din cadrul PNDR 2020 prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, însumează în acest moment peste 1,755 miliarde euro.