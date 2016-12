Inspectorii fiscali din Constanţa au luat urma „tunurilor“ din 2006 - 2009

„Evaziunea istorică“ - o mină de aur pentru bugetul statului

Inspectorii fiscali din Constanța au luat urma „tunurilor“ din 2006 - 2009

Campania de „recoltare“ a evazioniștilor și a sumelor sustrase de la bugetul de stat este în plină derulare. Numai în luna iulie 2010, inspecția fiscală din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Constanța a identificat 34 cazuri și a stabilit un prejudiciu total de 42.543.000 lei. Găsiți și-n gaură de șarpe Demn de reținut este faptul că organele de control sunt interesate mai ales de „evaziunea istorică”, de ilegalitățile petrecute acum doi, trei și chiar patru ani. În 2006 - 2009, până la înăsprirea legislației fiscale și declanșarea războiului total împotriva evazionismului, o mulțime de comercianți, mai ales cei din sectorul agro-alimentar, și-au închipuit că pot da tunuri fără să fie prinși vreodată. Metoda cea mai răspândită a fost neînregistrarea în contabilitate a facturilor emise și dispariția de la sediul declarat la Registrul Comerțului. Cei ce și-au închipuit că nu vor fi descoperiți s-au înșelat. Afacerile lasă urme vizibile în mediul economic, pe care „detectivii” fiscali se pricep să le citească. Dacă un comerciant poate să-și „spele” propriile evidențe contabile, în schimb nu poate face același lucru cu cei cărora le-a vândut mărfurile. Odată cu facturile emise, el a transmis în piață informații scrise despre afacerile sale, care nu pot fi făcute să dispară. Perioada 2006 - 2009 este o adevărată mină de aur pentru fisc, pe care nu o va lăsa neexploatată până la ultima „pepită”. Chiar și firmele care s-au cumințit între timp au a se teme, pentru că majorările, penalizările și dobânzile calculate pentru sumele de bază sunt ucigătoare. Pe deasupra, evazioniștii se aleg și cu dosare penale, chiar dacă încearcă să se ascundă în gaură de șarpe. Pe mâna procurorilor SC Rapimizo SRL, din Constanța, este cap de listă în cazuistica cercetată în luna iulie 2010. Ea a intrat în atenția fiscului în urma unui control încrucișat. DGFP Brăila a dat de firul afacerilor necurate și a sesizat organul de inspecție fiscală de la Constanța. Acesta a început verificările și a constatat că societatea nu funcționează la sediul social declarat. Inspectorii au stabilit că Rapimizo SRL nu a înregistrat in evidența contabilă venituri în valoare de 13.064.885 lei, realizate din facturile fiscale emise în intervalul 19.03 - 31.10.2008, către SC Cerogrup SRL Brăila. Drept urmare, bugetul de stat a fost văduvit de 7.490.797 lei (din care: 2.482.328 lei -TVA, 2.090.382 lei - impozit pe profit și 2.918.087 lei - accesorii). În cazul S.C. Demyra GSM SRL, din Constanța, inspectorii fiscali au verificat activitatea din perioada 1.01.2008 – 31.07.2008. Ei au constatat că, din comercializarea produselor agricole către firma Deso Group SRL Constanța, prezumate ca neînregistrate în evidența contabilă a Demyra GSM, bugetul statului a fost păgubit cu suma de 4.707.715 lei (TVA, impozit pe profit și majorări de întârziere). Ca urmare, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța. La Delta Trans Util SRL, din Constanța, administratorii nu au dat curs invitației inspectorilor fiscali. Drept urmare, aceștia au efectuat verificările în baza copiilor facturilor fiscale emise de respectiva firmă în perioada 01.07 - 31.12.2008. Potrivit raportului de control, prin neînregistrarea în contabilitate a livrărilor de cereale, bugetul statului a fost văduvit 3.318.475 lei (TVA, impozit pe profit și accesorii). Și acest caz a ajuns pe masa de lucru a Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța. SC Interrom Trading SRL, din Constanta, are ca obiect de activitate „comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor”. Firma are capital străin, asociați fiind trei cetățeni turci: Pekindag Mehmet Ozgen, Metin Salim și Etgi Sadik. Inspectorii fiscali au verificat activitatea din perioada ianuarie - iulie 2006, constatând că firma a prejudiciat bugetul statului cu 2.703.626 lei (TVA, impozit pe profit și majorări de întârziere). Cazul a fost dat pe mâna procurorilor. La sesizarea Gărzii Financiare Constanța, inspectorii fiscali au mers pe firul afacerilor derulate de firma Point Line SRL, din Constanța, care nu funcționează la sediul declarat. S-a stabilit că SRL-ul nu a înregistrat în contabilitate venituri de 4.873.203,03 lei, din perioada octombrie 2008 - iulie 2009, iar bugetul de stat a fost păgubit de 2.537.838 lei (TVA, impozit pe profit, majorări, dobânzi și penalități de întârziere). Și în acest caz procurorii vor avea de lucru.