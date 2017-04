Inspectoratul ITF România va solicita Justiţiei vânzarea cargoului "Geo Star"

Inspectoratul ITF România va solicita Justiției vânzarea cargoului "Geo Star"

Cargoul de mărfuri generale „Geo Star” sub pavilion Togo a sosit în rada portului Constanța pe data de 27 ianuarie 2017. În următoarea zi a acostat în dana 46, fiind programat să încarce 3.000 de tone de porumb, pentru o destinație necunoscută.Dacă ar fi știut că portul românesc nu este permisiv pentru navele sub standard și că autoritățile române au trecut la aplicarea Convenției internaționale MLC 2006, armatorul navei Geo Lojistik Dis Tikaret nu ar mai fi luat decizia să își trimită cargoul la Constanța.Inspecția efectuată de ofițerii de Port State Control s-a soldat cu reținerea navei. După cum a rezultat din raportul de inspecție, „Geo Star” avea un număr foarte mare de deficiențe, atât în ceea ce privește standardul tehnic și documentele, dar și în privința condițiilor de muncă și viață, aflate sub incidența MLC 2006. Ca urmare, nava a fost obligată să își remedieze necon-formitățile. Evenimentul a fost salutat la acea vreme de Inspectoratul ITF România și de ITF Londra.Au trecut mai bine de două luni de la acea dată și nava se află tot în portul Constanța, fiind acostată în dana PL 2, „pentru reparații”.În realitate, spune Adrian Mihălcioiu, „cargoul a fost abandonat”. Cei nouă navigatori care alcătuiesc echipajul, opt ucraineni și un rus, au fost pur și simplu „uitați”, nava nemaifiind aprovizionată cu alimente, apă și combustibil. Dacă n-ar fi fost ajutați de agentul navei, marinarii ar fi fost nevoiți să apeleze la mila publică, să cerșească mâncare și apă.În plus, echipajul nu și-a mai primit salariile de câteva luni. Sumele restante se ridică la aproape 100.000 de dolari, precizează Adrian Mihălcioiu. Mai trebuie adăugate costurile serviciilor portuare și ale agentului navei.„Începând din acest an, este obligatoriu pentru toți armatorii să dețină o asigurare pentru caz de abandonare a navei, de neplată a salariilor, de faliment. În baza poliței de asigurare, în caz de abandon, echipajului i se vor achita până la patru salarii restante, costurile întreținerii la bordul navei, pe perioada abandonului, și cheltuielile de repatriere”, precizează șeful Inspectoratului ITF România.Deci, în cazul cargoului „Geo Star” ar trebui executată imediat asigurarea navei. Problema este că aceasta nu a fost încheiată cu unul dintre cluburile de asigurare solvabile, recunoscute pe plan internațional.„Asigurătorul este o firmă din Rusia, care nu vrea să execute polița de asigurare”, spune Mihălcioiu.Drept urmare, Inspectoratul ITF România a decis să recurgă la ultima soluție ce se poate aplica în asemenea cazuri disperate: să ceară ajutorul Justiției. În curând, se va adresa instanțelor din Constanța cu solicitarea de a decide scoaterea navei la vânzare. Din suma obținută vor fi achite drepturile salariale cuvenite navigatorilor, cheltuielile de întreținere la bord și de repatriere, serviciile portuare și ale agentului navei, precum și cheltuielilor cu vânzarea navei. Suma rămasă îi va reveni armatorului.Cargoul de mărfuri generale „Geo Star” are lungimea de 114 metri, lățimea de 13 metri, pescajul de 3,81 metri, capacitatea de 3.353 tdw și 2.478 tone registru brut și atinge o viteză medie de 5,4 noduri. A fost construit în 1980 și este înmatriculat sub pavilion Togo, unul dintre pavilioanele cele mai permisive, aflate pe „lista neagră” a Paris Memorandum.ITF România și Sindicatul Liber al Navigatorilor nu sunt la prima experiență de acest gen. Într-un interval de 22 de ani, au obținut, în Justiție, vânzarea a șase nave străine, pentru recuperarea salariilor restante ale echipajelor. „Ionian Saylor” a fost vândută, în 1995, cu suma de 1.500.000 de dolari. Au urmat: „Island of Inousse” (în 1997) - 900.000 de dolari, „Bermuda” (în 2000) - 75.000 de dolari, „Aurica” (în 2009) - 350.000 de dolari. În martie 2012, a fost vândută nava „Grandiosa”, cu 3.050.000 de dolari, iar în 2014, cargoul „Kusva 1", pentru 300.000 de dolari. Cargoul „Nikolay Meshkov” a scăpat de o asemenea soartă, întrucât armatorul a achitat în ceasul al doisprezecelea, înainte de licitație, salariile datorate echipajului.Ce preț ar putea fi obținut din vânzarea cargoului „Geo Star”? Nava este foarte veche. A atins vârsta de 37 de ani și ar fi trebuit să fie scoasă de mulți ani din exploatare. Este greu de crezut că ar mai putea fi cumpărată pentru altceva decât pentru a fi dezmembrată și trimisă la topit. Ținând cont de prețurile orientative afișate de Athenian Shipbrokers SA, dacă ar fi fost vândută la scrap, în Turcia, în perioada 27 - 31 martie 2017, s-ar fi obținut pe ea până la 566.470 de dolari, iar în India, până la 957.092 de dolari. Vândută direct la Constanța, prețul ar fi fost mult mai mic, întrucât cumpărătorul trebuie să ia în calcul cheltuielile destul de mari pentru transportul navei până în șantierul de scrap.