Înmatricularea maşinii în Bulgaria, varianta imorală, dar legală la taxa de poluare

Înmatricularea mașinii în Bulgaria, varianta imorală, dar legală la taxa de poluare

Guvernanții intenționează să majoreze considerabil valoarea taxei de poluare pentru autoturismele, atât cele vechi cât și cele noi, aflate la prima înmatriculare în România. Astfel, românii vor ajunge să plătească, de la 1 ianuarie 2011, până la 21.000 de euro pentru o mașină Euro3, veche de vreo 6-7 ani, cu motor mai mare de 2.000 cmc, în timp ce pentru una nouă, dar cu capacitate cilindrică de 3.000 cmc, taxa va depăși 3.600 de euro. În acest mod, potrivit ministrului Mediului, Laszlo Borbely, se încearcă strângerea unei sume mai mari de bani la bugetul de stat, precum și descurajarea românilor de a mai aduce în țară mașini vechi, care poluează. În timp ce în opt state ale Uniunii, printre care și Bulgaria, taxa de poluare nu este percepută deloc, iar în celelalte țări se percepe o sumă ce nu depășește 3.000 de euro, România deține recordul absolut în ceea ce privește valoarea taxei. Suntem singura țară din UE în care guvernul îți poate cere 21.000 de euro pentru a-ți înmatricula o mașină de 2.000 de euro. 10.000 de mașini bulgărești în județul Constanța Numai că socoteala de acasă a ministrului nu se prea pupă cu realitatea de pe străzile Ro-mâniei din ultimii ani, unde sute de mii de șoferi au fentat statul și și-au înmatriculat hârburile în Bulgaria. De când a fost introdusă această taxă, pe șosele patriei s-a produs practic o explozie a numărului de autoturisme în-matriculate în statul bulgar. În loc să plătească taxa de poluare de mii de euro, românii și-au dus mașinile în Bulgaria, unde, pentru 500 de euro, și le-au înmatriculat legal și au primit și procuri notariale pentru a putea circula nestingheriți în România. Mai mult, aceștia plătesc toate taxele, impozitele și asigurările în statul vecin, care încasează astfel zeci de milioane de euro anual de pe urma vechiturilor care poluează în România, uzează trama stradală și infrastructura din România, aglo-merează traficul din România, pun în pericol siguranța rutieră în România. Potrivit Poliției Rutiere, în baza de date a inspectoratului general figurează aproximativ 50.000 de autoturisme înma-triculate în Bulgaria și care circulă în România, însă oamenii legii recunosc că numărul lor este cel puțin dublu. Același lucru se întâmplă și în județul Constanța, unde în baza de date există înregistrate 4.000 de mașini, însă numărul lor depășește 10.000, potrivit es-timărilor polițiștilor rutieri. Afacere pentru statul bulgar Nu de mult, ministrul de Interne bulgar declara că aceasta este, probabil, una dintre cele mai profitabile afaceri ale țării sale. Nu este de colo ca sute de mii de români să îți plătească, anual, taxe și impozite de zeci de milioane de euro fără ca tu să faci ceva pentru ei. Practic, românii care și-au înmatriculat mașinile la bulgari trebuie să plătească în fiecare an impozit pentru acele mașini, o taxă de poluare modică, asigurări tip RCA, inspecții tehnice periodice. În timp ce statul vecin încasează banii, noi ne alegem cu poluarea, aglomerația, uzarea străzilor, accidente grave de circulație. 500 euro înmatricularea Operațiunea de a înmatricula o mașină în țara vecină este foarte simplă, ieftină și nu durează mai mult de trei zile. Dacă la început românii treceau de capul lor granița cu mașinile și le înmatriculau pe numele unor necunoscuți bulgari dornici de a câștiga câțiva bani, acum au apărut zeci de firme specializate în astfel de tranzacții. În principiu, odată ajunși în țara vecină, mașinile sunt înma-triculate pe numele sau firma unui bulgar, se face RCA și ITP, după care se merge la notar. Acolo se întocmesc actele prin care cetățeanul bulgar vinde mașina către cel român, oferindu-i în plus și o procură notarială care îi dă drept de folosință a autoturismului în întreg spațiul european. Toată afacerea nu costă mai mult de 500 de euro, indiferent de tipul sau uzura autoturismului. De asemenea, anual, cetățeanul român trebuie să plătească, în statul vecin, impozitul mașinii, de aproximativ 50-100 de euro, plus asigurarea auto obligatorie.