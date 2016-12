Iniţiative în folosul şi spre binele comunităţii. Angajaţii KMG International vor dona sânge

Inițiative în folosul și spre binele comunității. Angajații KMG International vor dona sânge

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Angajații KMG International din București s-au mobilizat și vor dona sânge pe 18 iulie, într-o campanie desfășurată în parteneriat cu Institutul Național de Transfuzie Sanguină. Sângele donat va fi utilizat în spitalele din țară pentru salvarea pacienților supuși unor intervenții chirurgicale, aflați sub tratament oncologic sau a celor care necesită preparate sanguine.„Din 2009, de când KazMunayGas a devenit unic acționar al Rompetrol, responsabilitatea socială și sustenabilitatea businessului și comunității au fost prioritățile noastre și am investit în proiecte unde nevoia de fonduri este stringentă - sănătate, protecția mediului, educație. Angajații sunt inițiatori, dar și ambasadori ai proiectelor desfășurate de companie la nivel național. De-a lungul timpului, peste 3.000 dintre colegii noștri au donat timp și efort pentru a susține diferite cauze pe care noi le-am dezvoltat în parteneriat cu sectorul civil, în beneficiul comunității”, a declarat Mihaela Ungar - Sef Bloc CEO, KMG International.Grupul KMG International are peste 5.000 de angajați în România și din 2009 a investit peste de 8 milioane dolari în proiecte de dezvoltare comunitară în țară, ajungând la 300.000 de beneficiari direcți. Investițiile în sectorul de sănătate, una din direcțiile strategice ale Grupului, au vizat reabilitări de secții și dotarea cu aparatură medicală în peste 60 de unități medicale la nivel național.Recent, KMG International a achiziționat și donat Institutului Național de Transfuzie Sanguină două frigidere pentru plasma care îndeplinesc normele în vigoare și stan-dardele europene impuse, cât și mobilier tehnico-medical pentru laboratoare.„Sângele este un țesut viu, neprețuit care nu poate fi înlocuit cu un produs de laborator și de aceea noi, oamenii, trebuie să conștientizăm acest lucru și să donăm sânge pentru bolnavii din spitale. CTS București distribuie zilnic sânge spitalelor din București și județul Ilfov, cererea acestora fiind din ce în ce mai mare și este dificil de asigurat în cantități optime. După incendiul de la Clubul Colectiv am realizat că este nevoie de mai mult și anume este nevoie de o rezervă de sânge, pentru situații speciale, rezervă greu de realizat în condiții normale de stocare. De aceea este atât de important ajutorul dat de Rompetrol în această campanie și în achiziția de echipamente de stocare! Le mulțumim în numele bolnavilor din spitale!” - a declarat dr. Doina Goșa, directorul Institutului Național de Transfuzie Sanguină.v v vO singură unitate de sânge donat poate salva până la 3 vieți. Cu toate acestea, doar 10% dintre persoanele eligibile o și fac, conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății. România se află pe penultimul loc la numărul donatorilor de sânge, înaintea Albaniei. Statistic în țară sunt 1,7% donatori, în timp ce Danemarca are cel mai mare număr de donatori voluntari - 10% din populație (conform unui raport al Centrului Regional de Dezvoltare pentru Siguranța Sângelui).