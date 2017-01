Infuzie de personal calificat în unităţile de pe litoral

Infuzie de personal calificat în unitățile de pe litoral

Unitățile de pe litoral, fie că vorbim despre hoteluri sau restaurante, încă duc mare lipsă de personal calificat. Multe au activitate sezonieră, așadar niciun interes să investească (chiar dacă doar timp) în niște angajați pe care s-ar putea să nu se mai poată baza anul următor, sau pur și simplu cred că o experiență de câțiva ani buni poate ține locul unui curs de calificare. Că este așa, sau nu, turiștii (dar și constănțenii, când vine vorba despre restaurante) sunt primii care simt acest lucru, turiști care mai apoi taxează acest lucru prin excluderea sau inclu-derea unității respective din / în lista pentru vacanțele următoare. Cert este că o pregătire suplimentară nu este niciodată de prisos. Ieri, de exemplu, a avut loc des-chiderea cursurilor de calificare din cadrul proiectului „Vreau să fiu cel mai bun”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, beneficiar fiind Fundația „Ing. N. Nejloveanu - Maestru în arta culinară”.„La acest proiect participă angajați din întreprinderi, care nu au calificarea respectivă, ori din sectorul nostru de alimentație publică și turism, sau poate fi din oricare alt sector, nu contează. Important este să fie angajat. El face contractul cu noi, de școlari-zare, la meseriile bucătar, ospătar, agent de turism, cameristă sau recepționer. Avem profesori de înaltă calitate, cu mare experiență, cu participare la multe activități internaționale”,a precizat mana-gerul proiectului, ing. Niculae Nejloveanu. Acesta a precizat că, pe lângă pregătirea teoretică și practică ce va avea loc în labo-ratoarele proprii, cursanții vor fi repartizați și vor face practică la agenții economici, acolo unde vor avea și tutori, persoane care se ocupă de buna desfășurare a practicii. La finalul practicii cursanții dau un examen, iar în funcție de rezultat primesc diplome aprobate la nivel național.Chiar dacă un curs de calificare gratuit ar părea tentant pentru mulți, totuși nu e atât de ușor să-i convingi, atât pe potențialii cursanți, dar și pe angajatori, că o pregătire suplimentară este de folos. „În cadrul proiectului este vorba despre 170 de cursanți, numai din Constanța. Noi am desfășurat o parte a proiectului, anul trecut, în 2012. Acum suntem în partea a doua a proiectului, cu aproximativ jumătate din numărul de cursanți. Nu ne-a fost ușor să atingem acest grup țintă. Păcat că vedem o reticență la personalul care deja lucrează la angajatorii din turism și nu au calificare, cât și o parte din agenții economici care nu sunt interesați să-i califice. Cursul este gratuit, plus că ei primesc 250 de lei, la sfârșitul proiectului, când banii vor fi rambursați. Mai multă facilitate cred că nici nu se poate, pentru că la particular cursurile sunt destul de scumpe”, a mai precizat Niculae Nejloveanu.Proiectul deja s-a simțit pe piața muncii, mai spune Niculae Nejloveanu: „Observăm că o parte din agenți caută acești absolvenți care au terminat la Centrul European de Gastronomie pentru că noi aici am fost destul de exigenți, atât la prezență, cât și la practică și, bineînțeles, la modul de predare în orele de curs”.Cursurile din cadrul acestui proiect sunt de trei luni, de șase sau nouă luni, în funcție de meseria în care constănțenii doresc să se califice - cameristă, bucătar și ospătar, agent de turism și tehnician în hotelărie.