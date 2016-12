Infrastructura constănţeană de irigaţii, resuscitată doar cu proiecte, nu şi cu bani

Infrastructura constănțeană de irigații, resuscitată doar cu proiecte, nu și cu bani

Marţi, 08 Februarie 2011

Și în 2011 cu lucrările de reabilitare a infrastructurii de irigații din județul Constanța se fac pași timizi. Reprezentanții Sucursalei Teritoriale Dobrogea a Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (ANIF) au precizat că, în trei amenajări - Carasu Basarabi, Carasu Nicolae Bălcescu și Orezărie Hârșova - urmează anul acesta să se înceapă, ori vor continua lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurii. Așadar, pentru 2011, se urmărește ca, în amenajarea Carasu Basarabi, să înceapă lucrările de reabilitare și modernizare la stația de pompare de bază SPB Basarabi, la stația de repompare SRP1 Basarabi, dar și la canalul de aducțiune CA0 Basarabi. De asemenea, în amenajarea Carasu Nicolae Bălcescu, este în plan realizarea unui nod hidrotehnic, iar în cadrul amenajării Orezărie Hârșova se dorește reabilitarea stației plutitoare Vadu Oii. Există însă o problemă. Cel puțin până la ora aceasta, pentru 2011 s-au alocat zero lei pentru execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare a infrastructurii. Deocamdată, pentru activitatea de irigații, în programul de investiții cu finanțare de la bugetul de stat pe acest an sunt prevăzute fonduri doar pentru expertiză și proiectare. Cu toate acestea, reprezentanții Sucursalei Teritoriale Dobrogea ANIF s-au arătat optimiști. Sunt de părere că instituției îi vor fi alocați totuși bani, și pentru reabilitarea infrastructurii, așa cum s-a întâmplat în fiecare an. Rămâne însă de văzut când și câți bani vor fi repartizați sau dacă vor ajunge la timp, astfel încât rezultatele acestor reabilitări să fie vizibile și în acest an. Până una, alta, printr-o ordonanță de urgență, Guvernul României a autorizat, zilele trecute, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să deconteze din bugetul pentru anul 2011 unele cheltuieli efectuate până la data de 31 decembrie 2010 de către Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare. 15 milioane de lei vor fi folosiți pentru acoperirea cheltuielilor cu energia electrică consumată la stațiile de pompare de desecare și a cheltuielilor de întreținere și reparații a infrastructurii de îmbunătățiri funciare, cu excepția infrastructurii de irigații. „Justificarea urgenței rezultă din faptul că nu au fost plătite cheltuielile din luna decembrie 2010 pentru activitățile desfășurate de ANIF. Acest fapt atrage după sine imposibilitatea funcționării stațiilor de pompare de desecare, ceea ce are ca efect imposibilitatea evacuării apei de pe terenurile agricole pe care s-au înființat culturi și de pe terenurile care vor fi însămânțate în această primăvară, și nerealizarea măsurilor și lucrărilor prevăzute în planul național de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor, accidentelor la construcții și poluării accidentale, precum și a lucrărilor de întreținere pentru amenajările de desecare - drenaj și de combatere a eroziunii solului”, se arată în nota de fundamentare. Anca CHICU