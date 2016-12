Info fiscalitate: rambursarea TVA din alt stat al UE

30 septembrie 2015 este termenul pentru depunerea formularului 318„Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România”.Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați informează contribuabilii interesați că, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3/2010, persoanele impozabile stabilite în România, care efectuează importuri și achiziții de bunuri/ servicii în alt stat membru al Uniunii Europene, au posibilitatea solicitării rambursării TVA achitată.Solicitarea se face prin completarea și transmiterea către statulmembru respectiv a formularului 318, pe cale electronică, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală.Formularul 318 împreună cu instrucțiunile de completare ale acestuia sunt afișate pe site-ul ANAF secțiunea SERVICII ONLINE / Rambursare TVA din UE și poate fi accesat la link “ #Ù–ul: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/info_ue/rambursare_tva_ue/ unde poate fi consultat de asemenea și Ghidul privind recuperarea TVA achitată în alt stat membru al Uniunii Europene.Condițiile necesare transmiterii cererii către autoritatea competentă din statul membru de rambursare sunt următoarele:- în perioada de rambursare înscrisă în cerere, solicitantul a fost persoană înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Codul fiscal;- documentele înscrise în secțiunea „Lista operațiunilor pentru care se solicită rambursarea TVA” sunt emise în perioada de validitate a codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile stabilite în România.Perioada de rambursare este de maximum un an calendaristic și de minimum 3 luni calendaristice. Cererile de rambursare pot viza o perioadă mai mică de 3 luni, în cazul în care aceasta reprezintă perioadă rămasă până la sfârșitul anului calendaristic.În cazul în care cererea de rambursare vizează o perioadă de rambursare mai mică de un an calendaristic, dar mai mare de 3 luni, cuantumul TVA pentru care se solicită o rambursare nu poate fi mai mic de 400 euro sau echivalentul acestei sume în moneda națională a statului de rambursare.În cazul în care cererea de rambursare se referă la o perioadă de rambursare de un an calendaristic sau la o perioadă rămasă dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi mai mic de 50 euro sau echivalentul acestei sume în moneda națională a statului de rambursare.