Info fiscalitate: noile criterii pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

Info fiscalitate: noile criterii pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA

Noile prevederi legale privind criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA se regăsesc în Anexa nr. 2 la OPANAF nr. 2.393 din 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 629, din 17 august 2016.Criteriile sunt următoarele:a) persoana impozabilă nu se află în situația prevăzută la art. 15, alin. (1) din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv nu a depus la Oficiul Registrului Comerțului declarația model tip din care rezultă că nu va desfășura activități economice în spațiul destinat sediului social și/sau sediilor secundare și nici în afara acestora.b) administratorii și/sau asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA la înființare sau ulterior înființării prin opțiune precum și la reînregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a anulării din oficiu a codului de TVA de către organul fiscal în cazurile de la art. 316, alin.(11), lit. a) - e) și h) nu au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau atragerea răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal competent, rămasă definitivă prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească definitivă, în situația în care decizia organului fiscal a fost atacată în justiție. Totodată, persoana impozabilă însăși nu are înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4), lit. a) din OG nr. 39/2015 menționate la alineatul anterior, în cazul în care solicită înregistrarea în scopuri de TVA ulterior înființării prin opțiune, precum și la înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a anulării din oficiu a codului de TVA de către organul fiscal în cazurile de la art. 316 alin.(11), lit. a) - e) și h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.c) evaluarea pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenției și a capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum și operațiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operațiuni ar avea loc în România.Criteriile sunt aplicabile următorilor contribuabili:- societăților comerciale înființate în baza Legii nr.31/1990, care la înființare, înainte de realizarea operațiunilor economice, solicită prin opțiune înregistrarea în scopuri de TVA cu regim normal de taxare, prin depunerea formularului 098;- societăților comerciale înființate în baza Legii nr.31/1990, care ulterior înființării realizează o cifră de afaceri inferioară plafonului de 220.000 lei, însă optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA cu regim normal de taxare conform art.316 din Codul Fiscal, prin depunerea formularului 010;- societăților comerciale înființate în baza Legii nr.31/1990, cărora organul fiscal le-a anulat din oficiu codul de TVA și solicită reînregistrarea în scopuri de TVA conform art.316, alin.(12) din Codul Fiscal, prin depunerea formularului 099.Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA se analizează în baza criteriilor prevăzute la pct.3 lit.a) și b) din Anexa 2 la ordin. Pentru cererile de reînregistrare în scopuri de TVA depuse potrivit art. 316 alin. (12) din Codul Fiscal (prin formularul 099) se verifică dacă a încetat situația care a condus la anularea din oficiu a codului de TVA de către organul fiscal și dacă societatea se regăsește și în altă situație de anulare dintre cele prevăzute la art. 316 alin. (12), lit. a) - d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA care îndeplinesc criteriile prevăzute la pct.3 lit.a) și b) din Anexa 2 la ordin, precum și solicitările de înregistrare depuse potrivit art.316 alin.(12) din Codul Fiscal (dacă persoanele impozabile nu se regăsesc într-o altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA dintre cele prevăzute la art. 316, alin. (11), lit.a) - e) din Codul Fiscal) sunt supuse analizei prevăzute la pct. 3 lit. c) din ordin, care are ca scop evaluarea intenției și capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum și operațiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operațiuni ar avea loc în România.După efectuarea analizei de risc de către compartimentul de evaluare, societatea comercială se poate regăsi în una dintre următoarele situații:- îndeplinește criteriile de evaluare și este încadrată la risc scăzut - se emite decizia de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA; - nu îndeplinește criteriile de evaluare și este încadrată la risc ridicat - se emite decizia de respingere a înregistrării în scopuri de TVA; - îndeplinește parțial criteriile de evaluare și este încadrată la risc mediu; în acest caz, persoana impozabilă este invitată la sediul organului fiscal să-și exprime propriul punct de vedere.Amânarea datei de prezentare la sediul organului fiscal se poate solicita o singură dată, pentru motive justificate, cu prelungirea termenului de soluționare până la data prezentării la organul fiscal a reprezentantului legal al societății comerciale.Termenul de soluționare a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA este de 45 de zile, cu excepția cazului în care se prelungește termenul de soluționare, în această speță fiind necesară administrarea de probe suplimentare în condițiile art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.Pentru societățile care solicită la înființare înregistrarea în scopuri de TVA, decizia de înregistrare se emite în termenul precizat la alineatul de mai sus, dar nu înainte de data la care se comunică certificatul de înmatriculare la registrul comerțului.