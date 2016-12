Info fiscalitate: Contribuţiile sociale ale persoanelor fizice, cu regim de reţinere la sursă

Info fiscalitate: Contribuțiile sociale ale persoanelor fizice, cu regim de reținere la sursă

Contribuții datorate începând cu 1 iulie 2012 în cazul veniturilor cu reținere la sursăVeniturile din activități pentru care plătitorul veniturilor are obligația de a reține și de a vira impozit și contribuții prin reținere la sursă sunt:- venituri din drepturi de proprietate intelectuală;- venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent;- venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;- venitul obținut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu generează o persoană juridică;- veniturile realizate de o persoană fizică rezidentă atât în România cât și în străinătate din asocierea cu persoane juridice române dintr-o asociere fără personalitate juridică.Categoriile menționate mai sus datorează contribuția individuală de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate. Există totuși excepții prevăzute de lege de la plata acestor contribuții.În cadrul contribuției de asigurări sociale, excepțiile sunt următoarele:- venitul obținut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu generează o persoană juridică;- veniturile realizate de o persoană fizică rezidentă atât în România cât și în străinătate din asocierea cu persoane juridice române dintr-o asociere fără personalitate juridică;- celelalte venituri cu reținere la sursă menționate (venituri din drepturi de proprietate intelectuală, convenții civile, etc.) realizate de persoanele care obțin și venituri salariale sau indemnizații șomaj ori care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii.Cota de C.A.S. datorată în cazul persoanelor care realizează venituri cu reținere la sursă este de 10,5%.Baza lunară de calcul - pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuală baza lunară de calcul o constituie diferența dintre venitul brut și cheltuiala deductibilă (20% din venitul brut sau 25% din venitul brut pentru veniturile provenind din crearea unor lucrări de artă monumentală);- pentru venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent, venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară, baza lunară de calcul o reprezintă venitul brut stabilit prin contractul încheiat între părți.Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (5x2117 = 10585 lei).Contribuția de asigurări sociale de sănătate Excepții de la plata contribuției:Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală și care mai realizează și venituri din următoarele categorii:- salarii;- indemnizații de șomaj;- pensii mai mici de 740 lei;- ca întreprindere individuală, întreprindere familială, persoană fizică autorizată, din profesii libere;- din activități agricole;- venituri cu regim de reținere la sursă (din contracte/convenții civile, din expertize contabile, tehnice, judiciare, extrajudiciare, din asocieri fără personalitate juridică cu o microîntreprindere sau cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe profit).Cota de C.A.S.S. datorată în cazul persoanelor care realizează venituri cu reținere la sursă este de 5,5%.Baza lunară de calcul- pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuală baza lunară o constituie diferența dintre venitul brut și cheltuiala deductibilă (20% din venitul brut sau 25 % din venitul brut pentru veniturile provenind din crearea unor lucrări de artă monumentală);- pentru venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent, venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară, baza lunară o constituie venitul brut stabilit prin contractul încheiat între părți;- pentru venitul obținut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu generează o persoană juridică, baza lunară de calcul o constituie venitul din asociere;- pentru veniturile realizate de o persoană fizică rezidentă atât în România cât și în străinătate din asocierea cu persoane juridice române dintr-o asociere fără personalitate juridică, baza lunară de calcul o constituie venitul din asociere.Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe țară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuția (700 lei).Modalitate de declarare și de plată a contribuțiilor sociale (CASS, CAS)Contribuțiile de asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate se rețin la sursă de către plătitorul veniturilor, care are obligația declarării (lunar sau trimestrial în Declarația 112) și plății acestora.Obligațiile reprezentând contribuțiile de asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate calculate, reținute și virate în cursul anului fiscal de către plătitorii de venit sunt obligații finale.Beneficiarii veniturilor nu au obligații declarative și de plată la organul fiscal în ceea ce privește contribuția de asigurări sociale de sănătate.