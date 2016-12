Info fiscal: V-aţi declarat veniturile realizate din străinătate?

Info fiscal: V-ați declarat veniturile realizate din străinătate?

Termenul limită pentru depunerea „Declarației privind veniturile realizate din străinătate” - formular 201, pentru câștigurile realizate în anul 2011 este 25.05.2012, informează Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța.Aceasta se completează și se depune de către:- persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România;- persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condițiile de rezidență.Declarația se depune pentru veniturile din străinătate, impozabile în România, cum ar fi:- venituri din profesii libere;- venituri din activități comerciale;- venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;- venituri din cedarea folosinței bunurilor;- venituri din activități agricole;- venituri sub formă de dividende;- venituri sub formă de dobânzi;- venituri din premii;- venituri din jocuri de noroc;- venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal;- câștiguri din transferul titlurilor de valoare;- venituri sub forma câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract și alte operațiuni similare;- alte venituri din investiții;- venituri din pensii;- alte venituri impozabile potrivit Codului fiscal.Declarația se depune și de către contribuabilii care desfășoară activitate salarială în străinătate și sunt plătiți pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România, în cazul în care același venit din salarii a fost supus impunerii atât în România, cât și în străinătate.Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum și impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unități monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului.Veniturile din străinătate, precum și impozitul aferent, exprimate în unități monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Națională a României, se vor transforma astfel:- din moneda statului de sursă într-o valută de circulație internațională, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din țara de sursă;- din valuta de circulație internațională în lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului respectiv.ATENȚIE:Veniturile se declară pentru fiecare țară și sursă a veniturilor și pentru fiecare categorie de venit realizat.Formularul 201 se poate obține de la sediul unităților fiscale sau se poate descărca de pe site-ul ANAF - link-ul - asistență contribuabili/toate formularele, sau, pentru depunerea electronică, link-ul - declarații electronice/persoane fizice/descărcare declarații.Depunerea „Declarației privind veniturile realizate din străinătate” - formular 201, după data de 25 mai 2012, se sancționează cu amendă cuprinsă între 50 și 500 lei.