Info despre litoralul bulgăresc

Iată câteva tendințe ale litoralului bulgăresc, surprinse de specialiștii „Travel Planner”:- Nordul litoralului bulgăresc (Nisipurile de Aur, Albena, Constantin și Elena, Balcik etc.) promovează mai multe oferte speciale, fiind mai legat de piața românească, datorită proximității.- În general, zona de sud (Sunny Beach, Nessebar, Obzor etc.) este mai aglomerată datorită faptului că pe aeroportul din Burgas sunt operate mai multe curse charter de pe piețe țintă ale Bulgariei (Germania, Rusia, țările scandinave, Franța etc.).- Ploile din această perioadă și vremea schimbătoare au descurajat unii turiști. Însă pentru luna iulie prognoza meteo este mai mult decât optimistă, anunțând o vară caniculară, fără multe precipitații.- Cele mai mare creșteri pentru litoralul bulgăresc sunt înregistrate de pe piețele ex-sovietice: Rusia, Ucraina, Belarus dar și Republica Moldova. Creșteri mai ușoare vin dinspre piața britanică, iar Germania stagnează. România a înregistrat creșteri importante în perioada early booking-urilor, însă momentan cererea este în scădere.