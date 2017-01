Înfiinţarea unei firme durează 45 de minute şi nu costă nimic

În 2010

Înființarea unei firme durează 45 de minute și nu costă nimic

Începând de săptămâna viitoare, antreprenorii români vor putea porni afaceri în 45 de minute, folosind ghișeul unic „One Stop Shop” al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri. Legea „Starter” a fost aprobată și va intra în vigoare cât de curând, fiind strâns legată de programul guvernamental START, prin intermediul căruia costurile de înființare a unui start-up sunt reduse la zero, datorită alocațiilor financiare de 100.000 lei. Măsurile fac parte din pachetul anti-criză al statului, care a fost prezentat oficial vineri, la Constanța, în cadrul unui seminar găzduit de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA). „One Stop Shop vizează reducerea birocrației și accelerarea procesului de înființare a unei firme. Proiectul a costat 5,175 milioane lei, din care 15% cofinanțare a Ministerului Economiei și 85% fonduri europene. În primă fază, avem un ghișeu virtual, pe internet, unde cei interesați pot găsi toate documentele nece-sare pentru pornirea sau dizolvarea unei afaceri. Toate hârtiile sunt preluate de angajații ghișeului și sunt trimise ulterior către instituțiile implicate (ITM, ANAF etc). Până la sfârșitul anului vom avea și primul ghișeu fizic, după care proiectul va implementat în restul județelor. La Constanța, One Stop Shop va funcționa, cel mai probabil, în cadrul Camerei de Comerț”, a declarat Dumitru Nancu, vicepreședintele Agenției de Implementare a Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM). „Camera de Comerț este singura organizație patronală care are reprezentare la nivel regional. Cum scopul ministerului este de a avea 42 de ghișee unice, în fiecare județ din țară, Camerele de Comerț sunt singura opțiune viabilă”, a spus Mihai Daraban, președintele CCINA Constanța. Potrivit spuselor sale, completarea și depunerea actelor nu va dura mai mult de 45 - 60 de minute, fie că este vorba de ghișeul online sau de cel fizic. România se apropie astfel de standardul european, fiind al șaselea stat care deschide un One Stop Shop. Proiectul este legat de programul național START, care va fi lansat săptămâna viitoare, alături de alte patru programe de sprijinire a IMM-urilor. „Bugetul START-ului a fost majo-rat, de la cinci la șase milioane lei, din care 300.000 lei vor fi folosiți pentru organizarea cursurilor de pregătire antreprenorială din etapa I. Cu restul de 5,7 milioane lei vom acorda alocații financiare nerambursabile în valoare de 100.000/manager, aproape dublu față de 2009, când am dat subvenții de 60.000 lei. Alocația va acoperi 70% din costurile proiectului de investiții, restul de 30% urmând să fie acoperit printr-un credit bancar, garantat în proporție de 100% de FNGCIMM. Targetul nostru este să înființăm 100 - 150 de noi firme, până la sfârșitul anului”, a mai spus Dumitru Nancu. Restul programelor care vor fi lansate sunt cel pentru meșteșugari, cel pentru femeile-manager, cel pentru înființarea incubatoarelor de afaceri și cel de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață (alocația financiară a fost majorată de la 60.000 la 80.000 lei). Start-up-urile constănțene mai au parte de o surpriză plăcută - în cadrul parcului industrial de la Mangalia a fost deschis primul incubator de afaceri din regiunea de dezvoltare Sud-Est. „Clădirea este finalizată și poate găzdui 20 de firme. În următoarele două săptămâni va fi o perioadă de pre-incubare și vom selecta 20 de firme dintr-un total de 100. Vom avea zece start-up-uri și zece firme cu o vechime de maximum doi ani, care vor intra într-o perioadă de incubare de trei ani. Incubatorul va fi deschis pe 26 mai, în prima zi a Săptămânii Europene a IMM-urilor”, a precizat vicepreședintele AIPPIMM. La eveniment a participat și Irinel Cristu, secretarul de stat în cadrul Ministerului Economiei, care a anunțat mai multe schimbări interesante, care vizează mediul de afaceri. În primul rând, strategia națională pentru IMM-uri va fi dezbătută public la Constanța, în două săptămâni. În al doilea rând, schema de ajutoare de minimis nu a fost prinsă în bugetul din acest an. Din 2011, cel mai sigur, firmele vor avea acces la finanțări de 500.000 euro. Nu în ultimul rând, oficialul ME a anunțat că se pregătesc schimbări ale programului Prima Casă, prin care vor fi sprijiniți cei care construiesc acum imobile noi.