Industriile mărilor şi oceanelor

Industriile mărilor și oceanelor

Socar își extinde terminalul petrolier din Georgia Socar - compania petrolieră de stat din Azerbaidjan va începe să-și extindă terminalul petrolier Kulevi, din Georgia, aflat pe coasta Mării Negre. Prin această investiție se va asigura dublarea traficului, până la 20 de milioane de tone, la finele lui 2011. Extinderea constă în construcția unui terminal monoboy, care va permite operarea navelor de până la 120.000 tdw, a unor conducte petroliere off-shore, a unei stații de pompare, a unui punct de comandă și extinderea capacității feroviare. Coreea de Sud radiază armatorii insolvenți Ministerul Transporturilor din Coreea de Sud a anunțat că va radia din registrul naval companiile de shipping insolvente. Anunțul a fost făcut în urma unei investigații în care s-a analizat starea a 180 de firme. Se consideră că nu mai îndeplinesc cerințele înregistrării ca armatori companiile a căror capacitate de transport a fost sub 5.000 tdw, în 2009, și este mai mică de 10.000 tdw, în 2010. În această categorie intră și cei ce dețin nave dar nu le folosesc. Ele sunt suspectate ca fiind subiect al falimentului. Hyundai Heavy Shipbuilding – comenzi de 4,3 miliarde de dolari În primele patru luni ale acestui an, Hyundai Heavy Industries a obținut comenzi pentru construcția de nave noi în valoare de 4,3 miliarde de dolari. Portofoliul de contracte noi este mai mare cu 20% față de cel realizat în aceeași perioadă a lui 2009. Numai în luna aprilie, Hyundai a primit comenzi în valoare de 1,3 miliarde de dolari, pentru construcția a 23 de nave: LPG-uri, bulk carriere, car-truck carriere și trei very large crude carriers.