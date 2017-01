Industriile culturale şi creative asigură 2,6% din PIB-ul UE

De la „epoca furnicii” lui La Fontaine la cea a greierului

Industriile culturale și creative asigură 2,6% din PIB-ul UE

Știți ce se înțelege prin „industrii culturale și creative”? Noțiunea este de dată recentă și desemnează afacerile legate de: arta spectacolului, artele vizuale, promovarea patrimoniului cultural, industria cinematografică, televiziune și radio, publicații, noile mijloace media, muzică, jocurile video, arhitectură și design, creația de modă și publicitate. Apariția noului concept demonstrează că furnica lui La Fontaine este tot mai mult nevoită să împartă lumea cu greierele. Industriile culturale și creative au luat o amploare extraordinară în societatea post industrială, a cărei putere este dată de tehnologiile informaționale și de comunicare, dar și de sectorul serviciilor. Sub impactul IT&C, vechea industrie a loisir-ului, a timpului liber s-a diversificat și s-a democratizat, ieșind tot mai mult de sub dominația marilor companii, pentru a fi acaparată de IMM-uri. Procesul a condus la eliberarea creativității și ingeniozității, la spargerea multor tipare, la nașterea de afaceri noi, legate de interesele culturale, de cunoaștere, informare și de timp liber ale indivizilor umani. În prezent, industriile culturale și creative asigură slujbe de calitate pentru 5 milioane de lucrători din Uniunea Europeană. Ele contribuie cu 2,6% la produsul intern comunitar, rezultat apreciat ca fiind mai bun decât cel al altor industrii manufacturiere. Pe de altă parte, această ramură economică se caracterizează printr-un dinamism de invidiat, dezvoltându-se mai rapid decât majoritatea sectoarelor economice. Comisia Europeană a remarcat potențialul excepțional al afacerilor din domeniu. „Industriile culturale și creative din Europa nu sunt numai esențiale pentru diversitatea culturală de pe continentul nostru, ci reprezintă totodată sectoarele noastre economice cele mai dinamice. Ele dețin un rol important pentru a ajuta Europa să iasă din criză”, a declarat Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret. Dorind să afle cum le poate susține și pune în valoare mai bine, executivul comunitar a lansat o consultare publică on-line privind viitorul acestor industrii. Demersul este legat de o nouă carte verde, care va pune accentul pe îmbună-tățirea accesului la finanțare, în special pentru micile întreprinderi, astfel încât acestea să contribuie într-o măsură mai mare la creșterea economică și a gradului de ocupare a forței de muncă. În cadrul consultării publice, Comisia Europeană le cere celor interesați să răspundă la întrebări cum ar fi: Ce trebuie făcut pentru a facilita accesul la finanțare pentru micile întreprinderi și microîntreprinderile centrate pe creativitate? Cum poate UE să asigure combinarea optimă a aptitudinilor creative cu cele de management în aceste sectoare? Cum pot fi încurajate mai bine inovarea și experimentarea, inclusiv utilizarea mai amplă a tehnologiilor de informare și comunicare? Potrivit Comisiei Europene, industriile culturale și creative contribuie, în plus, la competitivitatea și coeziunea socială a orașelor și regiunilor comunitare. Exemplul capitalelor culturale europene arată că investițiile în acest sector creează locuri de muncă și contribuie la transformarea imaginii orașelor. Deși, mai întâi, se dezvoltă pe plan local și regional, industriile culturale și creative au un potențial de extindere globală, contribuind la asigurarea unei prezențe europene pe mapamond. Sprijinul provenit din mediul lor local și regional poate să le ofere o rampă de lansare pentru a avea succes la nivel global.