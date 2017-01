Industria uşoară nu mai are cui să vândă haine

Industria ușoară nu mai are cui să vândă haine

O scădere continuă – iată rezumatul ultimilor cinci ani în industria textilă. „Ne mirăm că mai supraviețuim”, spune Aureliențu Popescu, președintele executiv al FEPAIUS. Și pe bună dreptate. În prezent, industria ușoară s-a redus cu 50% față de anul 2005. „În ultimul an am pierdut 15% din firme și circa 50.000 de salariați, numărul lor scăzând de la 276.000 la 224.000. Exporturile au fost cele care ne-au dat lovitura de grație, reducându-se cu 15-20%", spune oficialul FEPAIUS, federația patronală a firmelor din industria ușoară. Potrivit datelor Ministerului Economiei, producția industrială de textile – pielărie s-a ridicat la 2,5 miliarde lei, în primele două luni din 2010, cu 4% mai mult față de 2009. Totuși, producția fizică a scăzut cu aproape 40%, de la 12,4 la 7,8 milioane mp. Cea mai mare scădere s-a înregistrat la textilele din bumbac, de la 7,5 la 4,4 milioane mp. „Producția industrială a scăzut foarte mult în 2009, cu peste 25% față de 2008. Este motivul pentru care a rămas constantă în 2010. Pur și simplu nu a mai avut de unde să scadă. În consecință, industria ușoară se menține la limita de supraviețuire. Mai rău este că aproape 60% dintre români își cumpără haine din necesitate și în niciun caz ca să fie în pas cu moda. Cu alte cuvinte, nu mai avem cui să vindem”, spune Aureliențu Popescu. Un declin puternic se observă la exporturi, din cauza faptului că multe firme de profil s-au desființat sau au intrat în procese de restructurare. Potrivit datelor ME, în prima luna din 2010 exporturile au fost de 317 milioane euro, în scădere cu aproape 8% față de perioada similară din 2009. Și importurile au scăzut, cu circa 7%, de la 256,6 la 239,4 milioane euro. „Exporturile nu mai merg decât pe trei segmente – case de modă, branduri proprii și produse cu valoare adăugată mare. Patronii trebuie să învețe să facă și producție și comerț, adică activitate de modă. Altfel nu vor reuși. De peste un an și jumătate tot repe-tăm că au nevoie de prețuri mici, ca să poată să vândă publicului larg, să încheie contracte și să preia comenzi. În viitorul apropiat, industria textilă va semăna cu cea din Germania, unde un număr foarte mic de fabrici produc pentru 80 de milioane de persoane”, spune președintele executiv al FEPAIUS. Din păcate, mulți producători și importatori continuă să iasă pe piață cu prețuri uneori de două – trei ori mai mari decât în state vest-europene. „Este vorba de o mentalitate greșită a patronilor, care vor să vândă o pereche de blugi și să își ia Jeep. A ajuns să fie mai rentabil să mergi la Viena să îți cumperi haine de calitate. Ieși mai ieftin, cu tot cu transport”, spune Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța.