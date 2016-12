Industria mobilei importă cherestea să supravieţuiască

Industria mobilei importă cherestea să supraviețuiască

r Lemnul românesc a ajuns să fie prea scump pentru producătorii autohtoni„În ciuda greutăților cu care se confruntă, mai ales în asigurarea materiei prime, industria mobilei din România are o evoluție ascendentă”, a declarat Aurica Sereny, președinta Asociației Producătorilor de Mobilă din România, în cadrul unei conferințe de presă organizate la CCINA Constanța.În sprijinul acestei afirmații, Sereny a adus o serie de date statistice: „Dacă producția industrială a crescut, pe ansamblu, cu 1% în primele șase luni din 2016, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția de mobilă a făcut un salt de 8,6%. În timp ce exporturile României au sporit cu 4,2%, exportul de mobilă a crescut cu 9,7%. Pe de altă parte, efectivul de salariați a crescut de la 57.500 de persoane, la finele anului 2015, la 60.600 de persoane, la sfârșitul primului semestru din 2016. Ar fi fost și mai mulți lucrători dacă fabricile de mobilă ar fi avut materie primă.”Industria autohtonă a mobilei trece printr-o criză de material lemnos. La începutul acestui an, producătorii de mobilă au protestat în fața Guvernului, fapt fără precedent în istoria acestui sector de activitate. „Blocajul este determinat de creșterea exagerată a prețului lemnului. Ca urmare a modului de calcul stabilit de Regia Națională a Pădurilor prin hotărârea de guvern din 6 noiembrie din 2015, prețul masei lemnoase a ajuns chiar să se și tripleze. Firmele care au mers la licitație nu au putut oferi prețurile respective, știind că producătorii de mobilă nu pot cumpăra lemnul la acele prețuri. Din această cauză a apărut un lanț întreg de probleme și, ca atare s-a exploatat foarte puțin din masa lemnoasă programată să se taie în acest an. Fiind lemn puțin, prețurile au crescut. În primul semestru al anului 2016 s-au exploatat doar 3,9 milioane de metri de masă lemnoasă, dintr-un total de 9,8 milioane de metri cubi ce trebuia exploatat. Diferența nu poate fi recuperată întrucât a trecut perioada în care sunt permise tăierile. Din cauza lipsei de materie primă, numeroase firme și-au redus producția, unele fiind nevoite să restructureze forța de muncă. S-au pierdut comenzi în favoarea firmelor din Europa, care nu s-au confruntat cu astfel de blocaje. Cei mai afectați au fost producătorii de mobilă din rășinoase. Unii dintre ei au ajuns să lucreze în pierdere, din cauza creșteri prețului lemnului, și au dat faliment. Vina aparține autorităților române care au generat această criză. Printr-o hotărâre de guvern au intervenit în mecanismul prețurilor de piață”, a afirmat președinta Asociației Producătorilor de Mobilă din România.Criza artificială de materie primă a generat un alt fenomen: importul de masă lemnoasă a crescut mai repede decât exportul. Mai mult, România a devenit importator net de bușteni. În primele șase luni, țara noastră a exportat lemn brut cojit simplu fasonat de 7,039 milioane de euro și a importat de 60,557 milioane de euro. Deci, importul de bușteni a crescut cu 21,4%, iar exportul a scăzut cu 57,5%. În cazul cherestelei, importul a crescut de 2,4 ori, ajungând la 42,631 milioane de euro, iar exportul a scăzut cu 24,7%, până la 264,765 milioane de euro.„Noi, producătorii, am dori ca exportul de cherestea să ajungă la zero, să se exporte doar mobilă. În anul 2010, exportul de cherestea reprezenta 22,6% din exportul de produse lemnoase. În 2015 a ajuns la 16,5%, iar în primul semestru din 2016 a coborât la 13,3%. Exportul de bușteni reprezenta 1,2% din exportul total, în 2010. Acum reprezintă 0,3%. Tendința este bună. Măsurile luate și controalele care se fac au dus la reducerea tăierilor abuzive. În cazul mobilei, cea mai slabă pondere valorică a exporturilor, 46,2%, a avut-o în 2012. În semes-trul I 2016 a ajuns la 56,4%. La noi a fost foarte greu să se aplice directiva europeană care spune că masa lemnoasă se prelucrează de către cei ce o valorifică superior”, a spus Aurica Sereny.Dragi concetățeni, dacă vi se pare că mobila românească este prea scumpă pentru buzunarele voastre, nu dați vina pe producătorii autohtoni. Vina aparține, în totalitate, Guvernului României și Regiei Naționale a Pădurilor! Din cauza lor, lemnul din pădurile României a ajuns să fie prea scump pentru bieții români.