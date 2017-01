Industria locală a mobilei, susţinută de microîntreprinderi

Industria locală a mobilei, susținută de microîntreprinderi

Industria locală a mobilei nu a avut parte de un an foarte bun. Prețurile materiilor prime s-au scumpit constant, ceea ce i-a forțat pe producători să scumpească prețurile. Majorarea prețurilor a determinat o scădere graduală a vânzărilor, majoritatea societăților reprofilându-se pe exporturi, pentru a contracara lipsa de clienți de la nivel local și național. Totuși, unele firme au reușit să facă un profit decent pe seama creșterii numărului de firme și a comenzilor pentru mobilier de birouri. După cum se poate vedea, întreprinderile mijlocii și mari lipsesc aproape cu desăvârșire, marcând criza din acest segment. Clasamentul firmelor din industria mobilei, potrivit Topului CCINA: A. Microîntreprinderi 1. Levi Lux SRL (profit 101.199 lei, 5 angajați) 2. Petronic Mob Construct SRL (profit 121.113 lei, 9 angajați) 3. New Davis Decor SRL (profit 95.211 lei, 8 angajați) B. Întreprinderi mici 1. Sigma Lux SRL (profit 107.021 lei, 16 salariați) 2. Fineda SRL (profit 95.787 lei, 28 salariați) 3. Topo L.A.I.S SRL (profit 122.237 lei, 15 salariați) C. Întreprinderi Mijlocii 1. Domus Nuvo SRL (profit 1.013.915, 93 salariați)Industria locală a mobilei nu a avut parte de un an foarte bun. Prețurile materiilor prime s-au scumpit constant, ceea ce i-a forțat pe producători să scumpească prețurile. Majorarea prețurilor a determinat o scădere graduală a vânzărilor, majoritatea societăților reprofilându-se pe exporturi, pentru a contracara lipsa de clienți de la nivel local și național. Totuși, unele firme au reușit să facă un profit decent pe seama creșterii numărului de firme și a comenzilor pentru mobilier de birouri. După cum se poate vedea, întreprinderile mijlocii și mari lipsesc aproape cu desăvârșire, marcând criza din acest segment. Clasamentul firmelor din industria mobilei, potrivit Topului CCINA: A. Microîntreprinderi 1. Levi Lux SRL (profit 101.199 lei, 5 angajați) 2. Petronic Mob Construct SRL (profit 121.113 lei, 9 angajați) 3. New Davis Decor SRL (profit 95.211 lei, 8 angajați) B. Întreprinderi mici 1. Sigma Lux SRL (profit 107.021 lei, 16 salariați) 2. Fineda SRL (profit 95.787 lei, 28 salariați) 3. Topo L.A.I.S SRL (profit 122.237 lei, 15 salariați) C. Întreprinderi Mijlocii 1. Domus Nuvo SRL (profit 1.013.915, 93 salariați)