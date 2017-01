Industria constănţeană produce mai mult, dar vinde mai puţin

Industria constănțeană produce mai mult, dar vinde mai puțin

În primele 5 luni ale anului 2007, producția industrială a județului Constanța a înregistrat o creștere de 4,1%, comparativ cu perioada similară a anului trecut – a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber", Enache Bușu, directorul executiv al Direcției Județene de Statistică Constanța. Creșterea s-a datorat sectorului prelucrător, care a făcut un salt de 5,6%. În schimb, industria extractivă a făcut un pas înapoi, de 2,5%, iar producția de electricitate, energie termică, gaze și apă aproape a stagnat, consemnând o diminuare de doar 0,4%. În ciuda creșterii producției fizice cu 4,1%, cifra de afaceri a industriei a scăzut cu 2,6%. În primul trimestru al acestui an, comerțul exterior al județului Con-stanța a înregistrat o balanță negativă. Importurile CIF s-au ridicat la 477,656 milioane euro, iar exportu-rile FOB, la 285,033 milioane euro. „Traficul de mărfuri din portul Constanța a fost mai mare cu 12,8% în primul trimestru al anului 2007, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 15,1 milioane tone. Cel de pe Canalul Dunăre – Marea Neagră a crescut cu 9,3%, atingând nivelul de 3,4 milioane tone. Numărul total al navelor tranzitate a crescut cu 19%, iar al celor străine cu 7,3%" - a declarat șeful statisticienilor constănțeni. Noul directorul executiv a preluat conducerea DJS în urmă cu o lună, prin concurs. El le succede unor statisticieni de prestigiu care s-au aflat în fruntea acestei instituții, precum Dan Mihai Pivodă și Marin Băjenaru. Enache Bușu s-a născut în 1950, în satul Sinoe. Este absolvent al Facultății de Construcții, din cadrul Institutului Politehnic Iași, precum și al Facultății de Matematică, din cadrul Universității București. A activat în proiectare, învățământul liceal, în sectorul privat și la SAPARD. Referindu-se la activitatea statisticienilor, Enache Bușu a menționat, printre alte teme de studiu, ancheta privind calitatea vieții, realizată în cadrul programului de cercetări statistice din acest an, și ancheta structurală din agricultură – un fel de micro-recensământ -, care se va efectua în luna ianuarie 2008.