Incidente şi accidente pe mări şi oceane

Incidente și accidente pe mări și oceane

Un cargou de mărfuri generale neidentificat, sub pavilion Tanzania, s-a scufundat în după-amiaza de 2 septembrie 2017, în Golful Aden, în zona de coastă a Omanului. Nava plecase din Sharjah spre Eritreea, fiind încărcată cu mărfuri generale, inclusiv oțel. Cargoul s-a scufundat după ce compartimentele sale au fost inundate. Cei 20 de membri ai echipajului au fost salvați de pescarii din Oman.x x xPotrivit agenției de presă Bild, mega-portcontainerul „Mol Tribute”, una dintre cele mai mari nave ale lumii, a fost nevoit să coboare la apă o ancoră, pentru a evita coliziunea cu alte nave. Incidentul s-a petrecut pe data de 1 septembrie 2017, în portul Hamburg, în timpul manevrei de acostare. Mișcarea giganticei nave era controlată de remorchere. În cele din urmă, „Mol Tribute” a acostat fără incidente.x x xPe data de 2 septembrie 2017, nava costieră „Statesman” a eșuat pe un recif, la nord de Stanley, în nord-vestul Tasmaniei. Vasul era încărcat cu bovine și mărfuri generale. Șapte ore mai târziu, a fost repus în plutire. În urma eșuării, nava s-a ales cu o spărtură, prin care a început să pătrundă apa. „Statesman” a fost remorcat până la Stanley, unde a acostat pe 3 septembrie.x x xMotorul bulk-carrier-ului „Panormitis AV” s-a defectat în timpul deplasării în strâmtoarea Malacca. Vasul aflat în derivă a solicitat asistență din partea autorităților maritime indoneziene. Întrucât acestea nu aveau remorchere de puterea necesară, comandantul navei aflate în dificultate a fost nevoit să apeleze la o societate specializată în activități de salvare.x x xCargoul de mărfuri generale „Kannon Baru”, încărcat cu containere, a eșuat pe plaja Ria, din sudul Insulei Pulau Flores, Indonezia, în dimineața de 2 septembrie 2017. Incidentul s-a petrecut din cauza furtunii.x x xPe data de 31 august 2017, cargoul de mărfuri generale turcesc „Mercy” s-a desprins din legăturile de la cheu, în portul Bizerte, Tunis. Fiind în derivă, nava a intrat în coliziune cu un pod din Canalul Bizerte. În urma incidentului cargoul a fost reținut pentru cercetări.x x xNava de patrulare argentiniană „Islas Malvinas” a eșuat pe plaja din Ushuaia, din Canalul Beagle, pe 1 septembrie 2017, la scurt timp după ce a părăsit baza navală Ushuaia. Starea ei este necunoscută. „Islas Malvinas” este fosta navă off-shore rusească „Neftegaz - 57”. A fost construită în 1987 și are 2.723 tone registru brut.x x xPe data de 1 septembrie 2017, la bordul navei de dragaj „Scelveringhe” s-a produs un incendiu pe puntea superioară, din cauza lucrărilor de sudură. Vasul se afla în șantierul naval Sas van Gent, din Terneuzen, pentru reparații. După aproximativ o jumătate de oră, focul a fost stins de pompierii locali.x x xRo-ro-ul „Finnmaster” a intrat în black-out în Strâmtoarea Innamo Sund, la sud-vest de Turku, în Marea Baltică, în timp ce se deplasa de la Naantali, Finlanda, spre Oxelosund, Suedia. Nava a ieșit de pe șenalul navigabil și a ancorat. Echipajul a reușit să remedieze defecțiunea, dar navei i sa ordonat să se îndrepte spre Turku, pentru inspecție și, eventual, reparații. Pe data de 1 septembrie, ro-ro-ul a sosit la Turku și a acostat.x x xNava pentru transportul autovehiculelor „Viking Sea” a lovit cheul dintr-o dană a portului Hamilton, Bermuda, în timpul manevrei de părăsire a portul. Vasul era asistat de două remorchere. Cablul de remorcare al unuia dintre acestea s-a rupt, astfel că nava a scăpat de sub control și a lovit cheul. „Viking Sea” a fost reținută pentru verificare.