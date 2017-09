Incidente şi accidente pe mări şi oceane

Incidente și accidente pe mări și oceane

Cargoul de mărfuri generale „Duc Cuong 06”, încărcat cu aproximativ 4.600 tone de clinker, s-a scufundat pe data de 6 august 2017, în Golful Tonkin, la 4 mile marine sud de portul Nghi Son. Cauza scufundării este, încă, necunoscută. Cei zece membri ai echipajului au fost salvați de navele de pescuit din apropiere. Nava „Duc Cuong 06” avea capacitatea de 4.818 tdw și era înmatriculată sub pavilionul Vietnam.v v vDouă nave, dintre care un tanc încărcat cu aproximativ 9.000 tone de ulei de palmier, au intrat în coliziune lângă Hong Kong, în estuarul fluviului Pearl, pe data de 3 august 2017. Tancul s-a scufundat, iar uleiul s-a scurs în apa mării și a ajuns pe plajele din Hong Kong. Zece plaje publice au fost închise, operațiunile de curățare fiind în curs de desfășurare.v v vÎn seara de 5 august 2017, velierul „Empire Sandy”, care avea la bord pasageri, a intrat în coliziune cu bulk-carrier-ul polonez „Ina”. Din fericire, navele nu au suferit avarii grave și nu au fost înregistrate victime.v v vUn compus chimic inflamabil (acetat de propil) s-a vărsat dintr-un container-cisternă, aflat la bordul navei portcontainer „Harbour Bridge”. Incidentul a avut loc pe data de 6 august 2017, în portul Long Beach, din Statele Unite ale Americii. La fața locului au fost trimise unități specializate pentru intervenția în astfel de cazuri și paramedici. De asemenea, au fost luate măsuri pentru a se evita afectarea mediul natural. 12 membri ai echipajului au suferit răni minore, iar un marinar și un pompier care au fost expuși direct substanțelor nocive și fumului au fost spitalizați. Containeriul - cisternă a fost descărcat de pe navă.v v vCargoul de mărfuri generale „Bahtera Sejati”, încărcat cu 2.750 tone de orez, a început să ia apă, în timp ce se îndrepta spre Insula Pulau Flores, din Indonezia. Întrucât nava se înclina spre tribord, existând riscul să se răstoarne, căpitanul a pus-o pe uscat. Cargoul „Bahtera Sejati” are capacitatea de 2.054 tdw, a fost construit în anul 1986 și este înmatriculat sub pavilion Indonezia.