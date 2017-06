Incidente şi accidente pe mări şi oceane

Incidente și accidente pe mări și oceane

Pe data de 4 mai, la bordul navei portcontainer „Cap Beatrice”, care era acostată în portul Puerto Marin, din Spania, au fost găsite 50 de kilograme de cocaină. De asemenea, a fost arestat un pasager clandestin care era co-nectat la traficul de droguri. O a doua persoană, de naționalitate spaniolă, care urma să preia cocaina, a fost arestată și ea. Nava sosise în Spania din Columbia. Nu se știe dacă vreun membru al echipajului a fost implicat în această afacere.• • •Cargoul de mărfuri generale „Xiang Zhou” s-a scufundat în dimineața de 6 aprilie 2017, la est de estuarul fluviului Yangtze (China), în urma coliziunii cu o navă neidentificată. Din cei 14 membri ai echipajului, doar doi au fost salvați de un vas aflat în apropiere, ceilalți 12 marinari fiind declarați dispăruți. Ulterior, portcontainerul „Van Manilla”, sub pavilion Panama, a fost identificat ca fiind vinovat de producerea accidentului. El a fost arestat în urma deciziei Curții Maritime din Shanghai, la cererea rudelor echipajului de pe „Xiang Zhou”.• • •Ferry-boat-ul „Raja 6", sub pavi-lion Thailanda, a eșuat în după-amiaza de 3 mai 2017, în Golful Siam. La bord erau 105 pasageri și 40 de vehicule. Nava a ajuns pe un banc de nisip. Nu au fost raportate avarii. Pasagerii au fost evacuați și au ajuns pe uscat. • • •Bulk-carrier-ul „NM Cherry Blossom”, cu o încărcătură de aproxi-mativ 50.000 de tone de fosfat, a fost reținut, în Port Elizabeth, de autoritățile sud-africane, după ce Frontul Polisario a susținut că transportul este ilegal. Frontul Polisario controlează Sahara Occidentală, recunoscută pe plan internațional ca fiind independentă de statul Maroc. Unele teritorii au rămas sub controlul Marocului și există tensiuni între Polisario și Maroc. Se pare că bulk-carrier-ul este victima acestor dispute.• • •Cargoul de mărfuri generale „Heidi” a suferit o defecțiune la motor în timpul deplasării pe fluviul Gudenaa, din Danemarca. Nava a lăsat ancora pentru a opri înaintarea și a evita eșuarea, dar, fiind împinsă de curent, a blocat șenalul navigabil. După repornirea motorului, nava a continuat voiajul.