Incidente şi accidente pe mări şi oceane

Incidente și accidente pe mări și oceane

Pe data de 20 aprilie 2017, ferry-boat-ul „Panagia Parou”, abandonat în portul spaniol Algeciras, a luat apă în condiții de vânt puternic și a început să se scufunde. Nimeni nu a fost rănit și nu există vreun risc de poluare.v v vPe data de 24 aprilie 2017, la bordul bulk-carrier-ului „Tamar” s-a produs o explozie, urmată de incendiu. Nava se afla în Atlanticul de Nord. Plecase din Baltimore, Statele Unite ale Americii, și se îndrepta spre Gibraltar. Cinci membri ai echipajului au suferit arsuri, având nevoie de asistență medicală. Focul a fost stins de echipaj, dar nu se cunosc daunele. Bulk-carrier-ul „Tamar” a fost construit în 2010 și este înmatriculat sub pavilion Insulele Marshall.v v vCargoul de mărfuri generale „Amira Eman” a eșuat la Porto Nogaro, Italia, în seara de 20 aprilie, la scurt timp după ce a părăsit portul. Nava era încărcată cu 4.500 de tone de mărfuri generale și se îndrepta spre Egipt. Vasul a fost repus în plutire, după aproximativ o oră cu ajutorul unui remorcher. După o verificare rapidă i s-a permis să-și reia călătoria. Nu au fost raportate pagube.v v vNava car carrier (pentru transportul autovehiculelor) „City of Amsterdam” a intrat în coliziune cu portcontainerul „Conmar Bay”, pe 22 aprilie 2017, în Canalul Kiel, la Breiholz. Navele erau în mișcare și veneau din direcții opuse. Car carrier-ul a lovit portcontainerul în bordul babord. Din cauza impactului, două containere au căzut în mare, iar „Conmar Bay” s-a ales cu o crestătură de 20 - 30 de metri lungime, deasupra liniei de plutire. La rândul ei, nava „City of Amsterdam” a suferit avarii.v v vNouă pirați aflați la bordul unei ambarcațiuni rapide s-au apropiat și au deschis focul asupra tancului petrolier aframax „Axel Spirit”. Incidentul a avut loc pe 19 aprilie 2017, la aproximativ 60 mile marine S-SV de Brass, Nigeria. La bordul tancului petrolier s-a dat alarma și au fost puse în funcțiune pompele de incendiu. Personalul neesențial s-a retras în citadelă (o ascunzătoare pentru cazurile de atac pirateresc). Nava a mărit viteza și a efectuat manevre de evitare a atacului. În timp ce căpitanul comunica cu o navă de escortă, pirații au renunțat la atac și au părăsit zona. Nava plecase din Abidjan, Coasta de Fildeș, și urma să ajungă la terminalul petrolier Brass.v v vPe data de 21 aprilie 2017, ferry-boat-ul „Volcan de Tamasite” a suferit o defecțiune electrică la sosirea în portul Las Palmas Gran Canaria. Din această cauză, nava a intrat cu viteză mare și a lovit un dig. Atât vasul, cât și digul au suferit avarii serioase. Nimeni dintre cei 140 de pasageri și membri ai echipajului nu a fost rănit.