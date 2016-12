Incidente şi accidente pe mări şi oceane

Incidente și accidente pe mări și oceane

Patru tancuri petroliere aframax, operate de o companie a Emiratelor Arabe Unite, sunt blocate pe drumul spre Fujairah, din luna iunie 2016, iar echipajele lor au fost abandonate. Proviziile s-au terminat, navele nu mai au energie electrică din cauza lipsei combustibilului, iar navigatorii sunt neplătii de luni de zile. Este vorba de navele „MT Beta”, „City Elite”, „Al Nouf” și „Laowadale”.x x xDoi marinari cu simptome de intoxicație au fost preluați de un elicopter al Marinei Militare mexicane, de pe tancul LPG „Gaz Freternity” și duși la spital. Nava este ancorată la Tomolobampo, Golful California, Mexic, de la începutul lunii septembrie 2016. Potrivit unor surse, cei doi navigatori au inhalat monoxid de carbon.x x xNava portcontainer „Hanjin New York” a scăpat din ancoră și, după ce a plutit în derivă, a intrat în coliziune cu portcontainerul „MSC Claudia”. Incidentul s-a petrecut în zona de ancoraj a portului Singapore. În urma impactului, zece containere goale de pe „Hanjin New York” au căzut peste bulbul celeilalte nave, iar un container a căzut în mare. Incidentul s-a produs pentru că ancora lui „Hanjin New York” a grapat din cauza unui curent puternic, dar și pentru că la bord nu era nimeni de veghe.x x xÎn portul Sines, Portugalia, s-a produs o scurgere de petrol, mai mult de cinci tone de combustibil ajungând în apă. Se suspectează că poluarea ar fi avut loc în timpul operațiunii de aprovizionare cu combustibil a navei portcontainer „MSC Patricia”, de către nava de bunkeraj „Baia 3". În urma incidentului s-a declanșat o vastă operațiune de depoluare. Autoritățile au deschis o anchetă. Vinovatul poate primi o amendă de până la 2,5 milioane de euro.x x xCargoul de mărfuri generale „Svyatogor” a solicitat asisten ¶ ,)aă medicală pentru un marinar ucrainean de 37 de ani, în timp ce nava se afla la est de Rhodos, Grecia. Navigatorul bolnav a fost preluat de un elicopter și transportat la Spitalul Rhodes, unde a fost declarat mort. Circumstanele producerii decesului ridică o serie de suspiciuni. Nava a fost îndreptată spre portul Rodos, unde a ancorat, pentru anchetă.x x xAutoritatea pentru Siguran ¶ ,)aa Maritimă australiană a răspuns apelului unei nave aflate în pericol, în largul coastei portului Macquarie. Navele de căutare ¶ ,)ai salvare au detectat semnale luminoase de urgenă emise de super-yacht-ul „Masteka 2", care avea ase persoane la bord. S-a stabilit că acesta lua apă și nu mai putea controla direcia. Navele de croazieră „Pacific Pearl” i „Carnival Spirit” au răspuns apelului și au venit în asistență. Două persoane de pe „Masteka 2" au fost evacuate, celelalte patru rămânând la bord pentru a încerca să repare yacjht-ul.