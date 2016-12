Incidente şi accidente pe mări şi oceane

Incidente și accidente pe mări și oceane

Abandonat și fără picior de om la bord, cargoul de mărfuri generale „Captain Ufuk” s-a scufundat în Golful Manila, în dimineața zilei de 17 iulie 2016, din cauza lipsei de întreținere. Vasul fusese confiscat de autoritatea vamală din Filipine în 2009, pentru contrabanda cu arme, și a fost abandonat. Garda de Coastă a încercat să împiedice scufundarea, dar fără succes.v v vCargoul de mărfuri generale „Kumar”, încărcat cu minereu de fier, a eșuat la 1,5 mile marine de Revdanda, la sud de Mumbai, India. Nava coborâse ancora, pentru că avea probleme mecanice și, în cele din urmă s-a scufundat parțial, în apa puțin adâncă. Garda de Coastă indiană a venit să acorde asistență, după ce a primit semnalul de primejdie. La bordul lui „Kumar” au fost aduse pompe și o echipă de salvare pe 15 iulie. Situația a fost pusă sub control, în cele din urmă.v v vCargoul de mărfuri generale „Yamato Maru NO. 8”, încărcat cu pietriș, s-a ciocnit cu cargoul „Hosho Maru”, în noaptea de 15 iulie 2016, în Marea Japoniei, la aproximativ 2 mile marine de insula Ueshima. În urma coliziunii, „Yamato Maru NO. 8" s-a răsturnat și s-a scufundat. Dintre cei trei membri ai echipajului, unul a dispărut, unul a murit la spital, iar altul a fost rănit ușor.„Yamato Maru NO. 8" avea capacitatea de 600 tdw, fusese construit în 1989 și era înmatriculat sub pavilion Japonia. „Hosho Maru” are 1.630 tdw, a fost construit în 2008 și navigă sub pavilion Japonia.v v vAmbarcațiunea turistică „Marina Srikandi” s-a scufundat pe coasta de est a insulei Bali, Indonezia, pe data de 15 iulie 2016. Când ambarcațiunea a început să ia apă, cei 32 de turiști de la bord au intrat în panică. Oamenii s-au ridicat în picioare și s-au adunat la babord. Ca urmare, ambarcațiunea s-a răsturnat și s-a scufundat. Din fericire, turiștii și cei trei membri ai echipajului au fost salvați la scurt timp după accident de o ambarcațiune din apropiere. Toți turiștii erau străini: din Olanda, Franța și Australia. Nimeni nu a fost rănit.v v vLa bordul tancului de produse petroliere „Toan Thang 68 Alci”, care se afla în docul uscat în Hai Phong, s-a produs o explozie pe puntea de marfă. Șase muncitori s-au ales cu arsuri grave. Muncitorii respectivi curățau tancurile de marfă, în timp ce, în apropiere, un alt muncitor tăia oțelul cu flacără.