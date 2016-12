Incidente şi accidente pe mări şi oceane

Incidente și accidente pe mări și oceane

Pe data de 5 iulie 2016, în sala mașinilor navei de pescuit „Martina C” a izbucnit un incendiu. Nava se afla la aproximativ 280 de mile marine vest de Buenaventure, Columbia, în Oceanul Pacific. Comandantul navei a anuțat autoritățile columbiene, prin telefon, prin satelit, că focul se extinde din sala mașinilor la suprastructură. Cei 24 de membri ai echipajului au coborât în bărcile de salvare. După cinci ore, au fost localizați și preluați de o navă a Marinei Militare columbiene. Nava de pescuit „Martina C” are 1.492 tone registru brut, a fost construită în 1975 și este înmatriculată sub pavilion Ecuador.Căpitanul navei de croazieră „Admirality Dream”, în vârstă de 47 de ani, a fost găsit mort de membrii echipajului, pe data de 4 iulie 2016, la ora 5,46. Nava se afla în Strâmtoarea Chatham și se îndrepta spre portul Pavlof, unde urma să ajungă la ora 6.30, pentru o escală de o zi. Vasul a ancorat în apropiere de terminalul de feribot Angoon. Anche-tatorii au clasificat decesul ca fiind „accidental”.Nava portcontainer „Maersk Shams” a eșuat la kilometrul 133, în partea de sud a Canalului Suez. Incidentul s-a petrecut pe data de 5 iulie 2016, în timp ce portcontainerul de 10.000 TEU se deplasa într-un convoi de 33 de nave. Traficul a fost blocat. În asistență au fost trimise mai multe remorchere, care au reușit să-l pună în plutire după șase ore. În aceeași zi, la ora 21, nava și-a reluat voiajul și a fost adusă în zona de ancorare a portului Suez.Căpitanul ucrainean al navei „Avant Garde” a fost re-arestat preventiv pe data de 5 iulie 2016, până pe 18 iulie. El a fost reținut de către Departa-mentul de Investigații Criminale din Sri Lanka, pe 23 iunie. Pe data de 6 oc-tombrie 2015, Marina Militară din Sri Lanka a inspectat nava „Avant Garde”, care era acostată în portul Galle. La control au fost găsite 549 de arme T-56, 264 de arme 84-S și 204.674 de gloanțe. Căpitanul navei a fost arestat sub acuzația de posesie ile-gală de arme de foc și explozivi și de importul ilegal de arme de foc în Sri Lanka.