Incidente şi accidente pe mări şi oceane

Incidente și accidente pe mări și oceane

Pe data de 3 iunie 2016, în jurul orei 1,30, ferry-boat-ul „Jetliner” a plecat din portul Bau Bau, Insula Buton, Indonezia spre Wakatobi, Sulawesi de Sud-Est. La bord se aflau aproximativ 60 de pasageri. La scurt timp, după părăsirea portului, motorul vasului s-a oprit pentru că a rămas fără combustibil. Nava a rămas în derivă timp de mai multe ore. În cele din urmă a fost adusă înapoi în port. Se spune că portul Bau Bau suferă de o criză de combustibil pentru nave.Cargoul de mărfuri generale „Lende D” a eșuat pe data de 1 iunie 2016, în timp ce părăsea portul Luebeck. Nava a fost împinsă de vântul puternic în afara șena-lului navigabil. Cargoul a fost readus în plutire cu ajutorul unui remorcher și și-a reluat voiajul spre Szczecin.În dimineața de 2 iunie 2016, pe nava de dragaj „Uilenspiegel”, în sala mașinilor, a izbucnit un incendiu. Vasul se afla în Marea Nordului, în dreptul Westkapelle, Olanda. În asistență au fost trimise câteva bărci de salvare KNRM și o echipă de pompieri. Echipajul drăgii a reușit să stingă focul prin mijloace proprii. Nu s-au raportat răniri. Se pare că nici nava nu a suferit daune grave.Cargoul de mărfuri generale „Amadeus Amethist” s-a ciocnit cu un pod la Jzerlaan, în Albertkanaal, Belgia. Incidentul s-a produs pe data de 31 mai 2016, în jurul orei 22,30. Nava s-a blocat sub pod și a suferit pagube însemnate. Unul dintre cei opt membri ai echipajului a fost grav rănit și a fost dus la spital. Traficul pe pod a fost închis. Vasul a fost eliberat de sub pod și dus la loc sigur. Vasul era în trecere de la Anvers la Genk, Belgia.Goeleta „Noorderlicht” a eșuat pe plaja Insulei Vlieland, situată în nordul Olandei, în Marea Nordului. Incidentul s-a petrecut pe 31 mai, din cauza ceții dense. La bord se aflau 28 de copii, elevi, care au fost transferați în portul Vlieland, cu o ambar-cațiune de salvare KNRM.Ferry-boat-ul rapid „Flying Dolphin XVIII” a suferit o pană de motor chiar lângă portul Poros, Grecia, în timp ce se deplasa dinspre Pireu spre Hydra. La bord se aflau 56 de pasageri. Aceștia au fost preluați și duși la destinația lor de către un alt ferry-boat al aceleași companii.Corveta „KRI Pati Unus”, aparținând Marinei indoneziene, a lovit o epavă scu-fundată în zona de coastă Balawan, Sumatra de Nord, în Strâmtoarea Malacca. În bulbul corvetei, în babord, s-a produs o spărtură. Nava a început să ia apă și s-a scufundat parțial, sprijinindu-se pe fund, la apă de mică adâncime.Corveta „KRI Pati Unus” este din clasa Parchim, fiind dotată cu armament de mai multe tipuri. Are 950 de tdw și viteza de 24,7 noduri.