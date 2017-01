Incidente şi accidente pe mări şi oceane

Incidente și accidente pe mări și oceane

Vama și Poliția de Frontieră din SUA au primit informații cu privire la existența unor posibile compartimente ascunse la bordul cargoului de mărfuri generale „Lizanne”, care a sosit la Miami, venind din Miragoane, Haiti. O echipă a structurii anti - terorism și anti-contrabandă a urcat la bordul navei și a reușit să descopere compartimentele respective în capacele gurilor de magazie. Au fost găsite circa 900 de kilograme de cocaină sub formă de calupuri. Echipajul vasului a fost arestat, ancheta fiind în curs de desfășurare. „Lizanne” are capacitatea de 3.077 tdw, a fost construit în 1983 și este înmatricultat sub pavilion Bolivia.Corveta argentiniană „Ara Espora” a intrat în coliziune cu un cargou ancorat în zona Puerto Belgrano, din aria bazei navale, în estuarul Bahia Blanca, situat la sud de Buenos Aires, Argentina. Accidentul a avut loc pe 1 iunie 2016. Corveta a suferit stricăciuni grave la babord. Nu sunt informații cu privire la cargou. Corveta a fost construită în 1982, are 1.790 tdw, viteza de 27 de noduri, un echipajul 93 de oameni și e dotată cu tunuri, rachete și torpile.Nava de pasageri „Km Kelud” a eșuat pe 1 iunie 2016, în timp ce se apropia de portul Sekupang, Batam, din Insulele Riau, Indonezia. La bord se aflau 714 pasageri. Nava a ajuns pe un banc de nisip din cauza vremii aspre, cu ploi abundente și rafale puternice de vânt și a început să se încline. Pasagerii au rămas la bord și au așteptat repunerea navei în plutire.Un incendiu a izbucnit la suprastructura cargouui de mărfuri generale „Sukran Camuz”, pe 31 mai 2016. Nava este ancorată în portul turcesc Mersin, de o lungă perioadă de timp, fiind aparent abandonată. Au fost trimise remorchere și pompieri, care au reușit să stingă focul după două ore.