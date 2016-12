Incidente şi accidente pe mări şi oceane

Incidente și accidente pe mări și oceane

• Maxime Sorel, un yachtsman care concurează în The Transat Bakerly Solo Transatlantic Race, care se desfășoară între Plymouth și New York, a fost forțat să abandoneze cursa. Pe data de 3 mai 2016, yachtul său „VandB” a intrat în coliziune cu nava comercială rusească „Yashma”. Când s-a produs accidentul, Maxime Sorel se afla în plutonul primilor 10 competitori la Class40.Ambarcațiunile ajunseseră în nordul Golful Biscaya, la aproximativ 90 de mile marine vest de Lorient. Doarece yachtul a suferit stricăciuni serioase, Sorel a fost nevoit să abandoneze cursa și să se îndrepte spre portul francez La Trinite sur Mer, din Bretania.• Pe data de 3 mai 2016, ferry-boat-ul „Spirit of Tasmania II” a fost surprins de furtună în strâmtoarea Bass, în timpul voiajului de la Melbourne la Devonport. Câteva camioane și auto-turisme s-au deplasat pe punte, iar o semi - remorcă și mai multe mașini s-au lovit între ele.