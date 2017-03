Incidente pe mări şi oceane

Incidente pe mări și oceane

Duminică, 5 martie 2017, cargoul de mărfuri generale „Caledonia” a efectuat manevra de ieșire din dana 35 - 36 a portului Constanța, după ce a încărcat 10.678 tone de laminate. În jurul orei 11, în timpul manevrei, vasul a atins uscatul cu prova și a rămas blocat în bazinul portuar, în dreptul danelor Ro4 - Ro5 și 39. În urma incidentului, a fost efectuată o inspecție subacvatică la navă, care a durat aproximativ o oră.În aceeași zi, după ora 21,30, a început descărcarea unei cantități de până la 1.000 tone marfă, pentru a ușura nava și a o repune în plutire. Apoi, vasul va fi dus într-o dană sigură, pentru a fi reîncărcat și a putea pleca în condiții de siguranță, se arată într-un comunicat de presă al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța.Nu au fost date publicității informații despre cauzele incidentului și despre eventualele stricăciuni suferite de corpul navei.Cargoul „Caledonia” are capacitatea de 35.079 tdw, lungimea de 188,30 metri și lățimea de 27,68 metri, a fost construit în anul 2002 și este înmatriculat sub pavilion Malta.v v vMinisterul de Externe al Ucrainei a anunțat că patru membri ai echipajului navei „Temeteron”, care a fost arestat în Libia sub acuzația de contrabandă cu petrol, au fost eliberați. Oficialitățile din Ucraina fac eforturi pentru eliberarea și a celorlați membri ai echipajului. Nava „Temetron” a fost inter-ceptată pe data de 17 iunie 2016, în largul coastelor libiene, având un echipaj de cinci ucraineni, trei ruși și un grec.