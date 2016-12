Începe vânătoarea de manelişti şi cămătari

Începe vânătoarea de maneliști și cămătari

r Averile a 132.246 persoane vor fi verificate de Fiscr Marile averi obținute ilegal înainte de 2011 scapă neverificateÎn anii ’90, pe vremea celor mai mari tunuri din privatizări, din contrabandă, din achiziții publice și din evaziune fiscală, când instituțiile statului nu numai că erau extrem de slabe, dar participau la jaf, visam la vremurile când hoții vor trebui să dea socoteală. În multe state ale lumii, lucrurile se petrecuseră la fel. După perioada de „acumulare primitivă” a capitalului (pe căi ilegale), societatea a reacționat și instituțiile statului au fost obligate să înceapă controlul marilor averi. Românii au așteptat 25 de ani acest moment și, din păcate, tot n-a sosit. Legile votate de penalii din Parlamentul României îi apără, în continuare, pe cei ce au devalizat țara din 1990 până în 2011.Verificări cu frânăDirecția Verificări Fiscale din cadrul Agenției Naționale Antifraudă Fiscală a demarat Programul de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal. Decizia a fost luată în urma analizelor de risc efectuate asupra persoanelor fizice cu averi mari. Au fost puse sub lupă date privind veniturile declarate de acestea, evoluția patrimoniului lor, achizițiile și cheltuielile efectuate, împrumuturile pe care le-au acordat etc.În afara celor cu mari averi au fost identificate și alte persoane cu risc fiscal ridicat (risc de nedeclarare a unor venituri semnificative și sustragere de la plata impozitelor aferente).În eșantionul de risc intră persoanele fizice care afișează o avere semnificativă (imobile, autoturisme de lux, alte bunuri de mare valoare, creanțe din creditări acordate companiilor și persoanelor fizice, depuneri semnificative în conturi bancare din România sau din străinătate, cheltuieli personale ridicate), nejustificată de veniturile declarate. Din păcate, programul vizează verificarea veniturilor și a declarării acestora începând abia cu anul 2011. ANAF motivează această limitare extremă prin aceea că regula de impozitare a veniturilor a căror sursă nu a fost identificată și procedura de verificare nu se pot aplica decât din 2011, pentru că așa a stabilit Parlamentul României.Pe cine a picat măgăreațaDintre cele 14.365.236 de persoane fizice care au venituri impozabile, 295.253 de persoane au intrat în eșantionul supus analizei de risc. Printre acestea se numără: asociați sau acționari care au împrumutat firma cu peste 200.000 de lei; persoane fizice care cumpără bunuri sau case cu valoarea de peste 70.000 de euro; persoane fizice care au depozite anuale mai mari de 150.000 de lei; persoane fizice care au cumpărat mașini mai scumpe de 25.000 de euro.Din totalul eșantionului, 132.246 persoane, au înregistrat, în anii 2011 - 2013, o diferență mai mare de 10%, dar nu mai puțin de 50.000 de lei, între veniturile estimate și cele declarate. În cazul lor: riscul anual de nedeclarare este mai mare de 1 milion de lei (220.000 euro) în oricare din cei trei ani; achizițiile de proprietăți imobiliare au fost de minim 700.000 de lei (150.000 euro); achizițiile de autoturisme au fost de minim 350.000 lei (75.000 euro).4.723 de persoane prezintă un grad ridicat de risc fiscal. Lor li s-au adăugat 3.156 de rude sau afini până la gradul II, identificați cu risc fiscal. În prima serie de verificări sunt vizate 5.399 de per-soane.Verificările vor fi efectuate de opt servicii regionale, pentru care s-au alocat 100 de posturi. Primii 60 de inspectori au fost deja selectați.A sosit momentul!„După 25 de ani în care inechitatea, sub toate formele ei, a marcat evoluția României și a românilor, a venit momentul să schimbăm această stare de fapt, măcar în domeniul fiscalității. Știu foarte bine că așteptările de la ANAF sunt foarte mari în această perioadă și oamenii își doresc să vadă lucrurile schimbate peste noapte. Din păcate, mai avem încă nevoie de răbdare, din cauza capacității administrative limitate. De la preluarea mandatului (aprilie 2013), am restructurat mecanismele de combatere a evaziunii fiscale, iar astăzi, Antifrauda și Inspecția Fiscală scot din piață firmele fantomă și des-tructurează lanțuri de firme evazioniste zi de zi. Mentalitatea privind obligativitatea emiterii bonului fiscal s-a schimbat radical. Acum a venit momentul, după doi ani de pregătiri laborioase, să apăsăm și mai tare pedala luptei împotriva evaziunii, inclusiv pe segmentul persoanelor fizice. Fie ele personalități ale vieții publice, maneliști, cămătari etc., cu toții fiind pentru noi doar contribuabili cu obligații declarative. Cu toții vor trebui, mai devreme sau mai târziu, să facă dovada fiscalizării veniturilor cu care și-au construit averile” - a declarat Gelu Ștefan Diaconu, președintele ANAF.