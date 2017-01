Începe vânătoarea de dividende pe piaţa de capital

Începe vânătoarea de dividende pe piața de capital

r Bursa oferă randamente mai mari decât dobânzile la depoziteUnde îți poți plasa cel mai eficient capitalul? E întrebarea pe care și-o pune orice om care are un ban pus de o parte. În zilele noastre, băncile au încetat să mai fie atractive. Dobânzile la depozite variază între 3,50% și 4,25% pe an. Câștigul abia de acoperă inflația de 3,5%, prognozată de Banca Națională pentru anul 2014. Iar după ce se scade din dobândă impozitul de 16%, constați că puterea de cumpărare a sumei rezultate este mai mică decât cea depusă. Pentru cei ce sunt preocupați să își valorifice cât mai eficient banii, piața de capital a devenit alternativa cea mai atractivă. „O serie de plasamente de pe Bursa de Valori București oferă randamente superioare celor bancare. La acestea trebuie adăugate veni-turile obținute din dividende“ - a declarat Sorin Trandafir, director operațional în cadrul societății de servicii de investiții financiare Interfinbrok Corporation SA, din Constanța. „Avem clienți care și-au retras o parte din bani din depozitele bancare și au cumpărat acțiuni la companiile pe care le-au considerat a fi cele mai atractive pe piața de capital.”Primul trimestru al anului este perioada în care investitorii de pe bursă fac plasamente strategice, achiziționând acțiuni la societățile care au realizat un profit mare în anul precedent. Astfel, la câștigul din randamentul acțiunilor se adaugă cel din dividende. „Acțiunile Transgaz se numără printre cele mai interesante. Compania a publicat rezultatele financiare preliminate pe 2013. În funcție de cota de profit pe care o va repartiza pentru dividende, randamentul estimat al plasamentelor va fi între 6,5% și 11%, cu mult peste cel oferit de depozitele bancare. SIF-urile rămân, în continuare, atractive. În fiecare an au repartizat dividende” - a afirmat Sorin Trandafir.Investitorii vor avea mai multe informații relevante în următoarea perioadă, întrucât societățile listate pe bursă își vor publica rezultatele financiare. Atenție, cei ce nu sunt inițiați în tainele speculațiilor bursiere trebuie să țină cont de riscurile pe care și le asumă și să apeleze la sfaturile specialiștilor!