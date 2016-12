Începe tranzacţionarea acţiunilor a cinci giganţi americani la BVB

Pe 18 aprilie 2012

Începe tranzacționarea acțiunilor a cinci giganți americani la BVB

Miercuri, 18 aprilie 2012, începe tranzacționarea acțiunilor a cinci mari companii americane pe sistemul alternativ de tranzacționare ATS al BVB, secțiunea internațională. Este vorba de giganții: Apple Inc, Bank of America Corporation, Intel Corporation, The Coca-Cola Company și Visa Inc.Potrivit detaliilor oferite de BVB, blocul de tranzacționare este de o acțiune, iar variația maximă de preț este de +/-25% față de prețul dereferință (prețul mediu al ședinței precedente). Pentru prima ședință de tranzacționare, prețurile de referință ale acțiunilor americane vor fi comunicate de market maker-ul acțiunilor, respectiv SSIF Tradeville.Acțiunile americane vor fi disponibile la tranzacționare la BVB după următorul orar:16:30 - 16:35 predeschidere a pieții; 16:35 deschidere; 16:35 - 18:25 tranzacționare continuă; 18:25 - 18:30 preînchidere; 18:30 piața e închisă.